福建向金門供水破3500萬噸 8月起上調供水量

大陸福建地區向金門供水已經六年，最新統計顯示，累計供水量已突破3,540萬噸，佔金門自來水廠供水總量逾八成，今年8月起日均供水量還上調到2.1萬噸，輸水管道的封閉式工程則將於明年底完工。

大陸官媒人民日報海外版昨日引述福建水投集團晉金供水有限公司數據指，截至今年8月5日福建累計向金門供水3,540萬噸，日均供水1.6萬噸，占金門縣自來水廠日常供水總量的81.9%，金門民生用水對地下水的依賴從68%降至5%。

同時，自今年8月起此工程日均供水量上調至2.1萬噸。而泉州於去年9月開工建設金門供水水源保障南高幹渠供水替代工程（南替工程）預計明年底建成，屆時封閉式輸水通道將替代當前敞開式高幹渠輸水方式，為金門供應「各項指標再優化的原水」。

公開資料顯示，金門自大陸引水工程乃經行政院2014年8月核定，雙方並於隔年7月在金門簽訂購水契約，當時金門縣政府自來水廠與陸方國企福建省供水有限公司簽訂的契約長達30年，購水單價為每度原水新台幣9.86元。主要水源來自大陸福建省泉州山美水庫，經由晉江供水系統導入龍湖，由陸方福建供水公司在龍湖水庫設置抽水站，並新設約11公里長的輸水專管，出海後銜接金門方面負責的16公里海底管線到田埔水庫。2018年8月5日，大陸福建向金門供水工程正式通水。

另外，大陸目前正在實施「金門供水水源保障工程」，並列為大陸國務院150項重大水利工程之一。據大陸泉州市發改委消息，這項工程總投資人民幣28.6億元，主要建設湖庫連通、水源地保護兩大工程，工程建成後，將為晉江、金門等地構建「雙水源、雙線路、多調節」的供水保障體系，大幅提升金門供水的水源保障水平。