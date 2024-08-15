江西九江／ 白鹿洞書院 文化搖籃

九江市有「江西北大門」之稱，是長江經濟帶支點城市。在歷史上有東佳、白鹿洞、濂溪、同文等書院，於中國書院發展史上具有獨特價值。「天下書院之首」白鹿洞書院，坐落在九江五老峰東南麓。開創於中晚唐，辦國學於南唐，定名於北宋，振興於南宋朱熹，元代尤盛，明代達到鼎盛。理學在此傳播，千年文脈得以深根。是世界文化景觀，享譽「海內書院第一」。

白鹿洞，因朱熹名聲大振。 圖／聯合報系江西九江傳真

唐貞元年間，李渤在此隱居讀書，飼養白鹿。相傳白鹿善通人性，常伴主人至鎮上購買文房四寶，當地人稱李渤為「白鹿先生」。此處四面環山，地形似洞，白鹿洞因此得名。之後李渤出任江州刺史，於此修樓建亭，取名白鹿洞。明嘉靖九年，南康知府王溱因白鹿洞，名震天下卻無洞，有名無實，故祭山開洞。石洞高4公尺、寬4公尺、深6公尺，內牆砌以花崗岩石、小石鹿蹲臥在石基上。

「天下書院之首」白鹿洞書院。 圖／聯合報系江西九江傳真

南宋淳熙六年，大理學家朱熹出任南康太守，著手復興白鹿洞書院，聘請教師，招收生徒，親自講授「中庸章句首章」，此後還經常到書院與諸生研討論辯，並向各地發文徵求圖書，把「四書」、「五經」納入教學課程。還進一步制訂著名的「白鹿洞書院揭示」，成為日後數百年教育辦學的指導方針。

淳熙八年，朱熹請心學代表陸象山到白鹿洞書院，開講「君子喻於義，小人喻於利。」聽者莫不悚然動心，朱熹亦深為感動，即使天冷，還激動到出汗揮扇。他請陸象山將講演內容整理成文字作為「講義」刻石，「白鹿洞之會」轟動一時。朱熹在南康任職兩年期間，白鹿洞書院名聲大振，達到最鼎盛，成為書院教育典範，宋末至清初重要文化搖籃。

白鹿洞書院，以明清建築為主。 圖／聯合報系江西九江傳真

白鹿洞書院由五座院落組成，分別為禮聖殿、先賢書院、白鹿洞書院、紫陽書院以及延賓館。主體建築為櫺星門、泮池、狀元橋、禮聖門和禮對殿。白鹿洞書院坐北朝南，以明清建築為主，為三進院落之大四合院，屋頂為人字形硬山頂。有御書閣、明倫堂、白鹿洞和思賢台等景點。大門之「白鹿洞書院」牌匾，是明代正德年間文學家李夢陽書寫。在朱子祠之東廂，設有碑廊，內嵌宋至明清古碑120餘塊，其中有朱熹手書真跡。而祠前的御書閣，為康熙賜給書院匾額以及由南康知府周燦請建。閣前有桂樹兩株，相傳是朱熹手植。

院內還有釣磯石、漱石、鹿眠場、流杯池等名勝。當中漱石和流杯池，因朱熹手書「漱石」、「流杯池」石刻而得名。「鹿眠場」相傳唐代李渤飼養的白鹿就睡在此。釣磯石據傳是朱熹常垂釣之處，但此處水淺流急，魚類不多，故明代文人劉世揚又在石上加刻「意不在魚」四字。