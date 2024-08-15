軟硬體支持獎勵 吉林打造世界電影之都

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

在大陸吉林省拍攝一部投資額在1億元（人民幣，下同）左右的電影，拍攝全過程可享受到劇本、創作、拍攝、發行補助，影片放映、播出、獲獎獎勵，以及符合條件的稅收減免政策。在大陸省級層面，可得到最高2000萬元左右的資金支持。

中新社報導，根據第十九屆中國長春電影節記者會消息，吉林省多部門最新聯合印發的「吉林省推動電影產業高質量發展三年行動方案」，推出上述新政策。　　

第十九屆中國長春電影節組委會副主任、執委會主任張志偉介紹，方案提出推動電影創作生產、推動長影集團振興發展、支持長春市建設「世界電影之都」、健全電影產業鏈條、推動新型電影業態發展、提供政策支持和資金保障等8個方面26條舉措。

在硬體設施上，長春淨月區影視拍攝基地規畫建設30個影棚，現一期20個3000至7000平方公尺影棚全部封頂，已投入使用3個。

5G數位影視基地長春算力中心一期已投入使用，二期項目也將啟動，全部建成後，可提供10P超算及300P智算能力。

主任 記者會 電影

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