今年估7億人次 陸民航運輸量將創新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國民用航空局局長宋志勇13日在北京表示，預計今年全年大陸民航旅客運輸量達7億人次，創歷史最高水平。

中新社報導，當日，由中國民航局、飛行安全基金會和新加坡民航局共同主辦的2024年亞太航空安全研討會舉行，主題為「以人為本、塑造安全」。

宋志勇在會上介紹，中國民航運輸規模連續19年位居全球第二，對全球航空運輸增長的貢獻率超過20%。目前，中國民航有運輸飛機4335架，運輸機場262個、機場總容量達16億人次，無人機年飛行達到千萬小時量級，新註冊無人機總數正在以月均10萬架的速度增長。

在大體量、高速度的發展態勢下，中國民航運輸航空億客公里死亡人數和百萬飛行小時重大事故率十年滾動平均值分別為0.0016和0.01，分別為全球平均值的三分之一和十分之一。

宋志勇提到，亞太地區是全球航空運輸增長最快的地區之一，也是全球民航界國際合作交流重心，共同應對風險挑戰，對於持續提高亞太地區民航安全水平意義重大。

北京 機場 民航局

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