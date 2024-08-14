上海書展揭幕 「台灣專區」連續第2年不復見

上海書展今天在上海展覽中心揭幕，「台灣專區」連續第2年不復見。主辦單位去年以「空間調整」為由，沒有設置台灣專區，今年仍未恢復；僅在地出版商陳列進口的台版書。

華品文創總經理王承惠今天接受中央社訪問表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前，上海書展主辦單位有規劃台灣專區展位；去年接獲通知，由於空間重新規劃調整，所以取消台灣專區設置，今年仍未恢復。

王承惠指出，去年有到上海書展現場爭取台灣專區展位，今年由於主辦單位沒有規劃，也就沒有到現場。過往台灣出版社有自己的一塊展位可陳列規劃，為讀者介紹台灣年度重要出版作品，參展的台灣出版社也可以有自己的專櫃。

目前在上海書展可以看到在地出版社列出「台版」專櫃，類型包括文學小說、人物傳記、人文社科、心理教育、影視藝術等。

王承惠說明，當地出版社必須獲得許可才能進口台版書，上海外文圖書公司、中國圖書進出口公司、上海香港三聯書店等3家有在做外文書、港台書進口，所以在正常業務往來下，也會有台版書可在書展上展出。

王承惠提到，台灣圖書最大出口市場在對岸，不管是書本或是版權銷售，在台灣書市萎縮、閱讀人口減少等情況下，對岸可以為這塊短缺做一定程度的彌補，對於台灣出版社很有幫助；加上上海書展人流大，台版書可以在上海書展曝光一定是有利無弊。

上海書展於2013年第一次設置台灣專區，展位名稱為「樂讀台灣」，計有3000多種台灣圖書展出，橫跨人文、文學、生活、商業、旅遊、設計、親子等7大領域，現場設有主題區，推薦讀者年度好書，這是上海書展第一次邀請台灣出版社參展。

上海書展現場一家出版社工作人員對中央社表示，有印象先前台灣出版社會前來參展，不過最近幾年沒有了，不太清楚原因。