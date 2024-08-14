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造成20隻東北虎死亡 大陸安徽動物園被罰逾5千萬

中央社／ 台北14日電
中國安徽阜陽野生動物園5月間被揭露有珍貴野生動物大量死亡，包括20隻東北虎、2隻非洲獅和3隻長頸鹿。陸媒今天報導，該動物園被開罰人民幣1139萬元（約新台幣5139萬元）。圖為大陸安徽阜陽野生動物園把東北虎豢養在黑暗狹小的空間中。（圖／取自微博）
中國安徽阜陽野生動物園5月間被揭露有珍貴野生動物大量死亡，包括20隻東北虎、2隻非洲獅和3隻長頸鹿。陸媒今天報導，該動物園被開罰人民幣1139萬元（約新台幣5139萬元）。圖為大陸安徽阜陽野生動物園把東北虎豢養在黑暗狹小的空間中。（圖／取自微博）

中國安徽阜陽野生動物園5月間被揭露有珍貴野生動物大量死亡，包括20隻東北虎、2隻非洲獅和3隻長頸鹿。陸媒今天報導，該動物園被開罰人民幣1139萬元（約新台幣5139萬元）。

陸媒現代快報報導，經營阜陽野生動物園的安徽七彩野生動物樂園有限公司（下稱「七彩公司」），因涉嫌非法展演（利用）和非法繁育虎等中國國家重點保護動物，於8月5日被阜陽市潁東區林業局罰款1139萬元，並沒收違法所得67萬餘元。

報導指出，此次開罰是依據中國「行政處罰法」、「野生動物保護法」、「重點保護野生動物名錄」、「野生動物及其制品價值評估方法」及安徽省「林業行政處罰裁量權基準」等法律及規定的相關條文執行。

報導根據天眼查指出，安徽七彩野生動物樂園有限公司成立於2018年2月8日，註冊資本6000萬元，經營範圍包括動物園經營；野生動物科研諮詢；動物馴養、繁殖、研究；旅遊開發；旅遊紀念品、工藝品批發、零售；馬戲、雜技表演等。

天眼查同時顯示，該公司為阜陽市紫青農業科技股份有限公司全資控股的子公司，兩家公司的法定代表人均為潘某超，不過他已經被列為「失信被執行人」。

陸媒「中國慈善家」雜誌5月13日報導，指阜陽野生動物園在未取得人工繁殖許可證的情況下，違法展示展演、人工繁殖國家一級保護動物東北虎。且因動物園經營權糾紛影響，導致大量野生動物死亡，其中包括20隻東北虎、2隻非洲獅、3頭長頸鹿等珍貴野生動物。

動物園 天眼 長頸鹿

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