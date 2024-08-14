保育成效不彰？中華鱘連續7年、長江鱘20多年未監測到自然繁殖

大陸農業農村部會同水利部、生態環境部、交通運輸部近日聯合發布「長江流域水生生物資源及生境狀況公報（2023年）」（簡稱「公報」）。「公報」指出，中華鱘連續7年未監測到自然繁殖，長江鱘20多年未監測到自然繁殖。長江少數江段受水體連通性較差、岸線硬化度較高等因素制約，相關水域水生生物完整性指數偏低。

財新網報導，作為頂級捕食者，鱘魚是長江生態系統的一類代表物種，2022年7月，國際自然與自然資源保護聯盟（IUCN）發布全球瀕危物種紅色目錄更新報告，顯示長江特有物種白鱘滅絕，長江鱘（達氏鱘）野外滅絕，中華鱘位列極危等級。

2023年的數據顯示，推算葛洲壩下中華鱘親魚（性成熟，可參與繁殖）僅剩13尾，此次發布的「公報」更新，中華鱘已連續7年未監測到自然繁殖。2022年，因未能發現除增殖放流種群外的幼魚，長江鱘被IUCN評為「野外滅絕」等級。「公報」顯示，至目前長江鱘已20多年沒有監測到自然繁殖。

大陸對兩種鱘魚的保護投入巨大。以中華鱘為例，據統計，1983年至2021年沿江省市累計放流至長江種的數量約700萬尾。農業農村部有關負責人先前表示，2024年全年將繼續組織放流100萬尾以上，「為歷年來放流數量之最」。

但保護的效果卻並不理想。此前發表在「科學進展」（Science Advances）上的一項研究表明，水壩的建設擾亂了長江幹流包括白鱘、中華鱘在內的5種魚類的生命週期，產生無法繁殖的「無效種群」，導致它們的種群數下降。

由於科學上的誤判，過去40年投入巨大的放流、禁漁和建魚類自然保護區等「拯救計畫」收效甚微。

大壩建設對這類洄游的魚類影響尤為關鍵。拿中華鱘來說，葛洲壩上游曾有600多公里、20多處的產卵場，但1988年竣工的葛洲壩水利設施的修建後，中華鱘無法上溯，不得不屈居於壩下約4公里長、不到1平方公里的區域產卵，面積僅為原來的1%左右。前述研究也稱，大壩會對洄游的魚類產生「屏障效應」，層層疊加的大壩會加速種群減少、直至滅絕的速度。

水生生物完整性是「公報」的關注點之一。據「長江水生生物完整性指數評價體系」（試行），長江水生生物完整性指數評價體系主要評價長江流域魚類狀況、重要物種狀況、生境狀況三方面內容，共包括魚類資源量、成魚比例、重點保護物種、水體連通性等14個必選指標。

「公報」顯示，長江受監測到的國家重點保護水生野生動物種類數仍相對較少、部分國家重點保護物種水生野生動物數量偏少，少數江段受水體連通性較差、岸線硬化度較高等因素制約，相關水域水生生物完整性指數偏低。

此外，從長江總體的棲息生境來看，「公報」顯示，2023年長江幹支流水質評價總體為優，Ⅰ—Ⅲ類水質斷面占98.5%，採砂和航道整治等涉漁工程增量開發強度有所下降，但存量規模依然較大。

綜合研判，水生生物完整性指數穩中有升，2023年長江幹流、洞庭湖、鄱陽湖水生生物完整性指數評價等級為「較差」（共6個等級，分別為優、良、一般、較差、差、無魚），相較於禁漁前的「無魚」等級，提升了2個等級。

隨著「十年禁漁」的持續推進，「公報」顯示，長江水生生物資源也在持續恢復。從數量來說，2023年長江幹流監測點單位捕撈量均值為2.1公斤，比2022年上升16.7%；重要支流監測點單位捕撈量均值為2.3公斤，比2022年上升64.3%。從種類來說，2023年長江流域監測到土著魚類227種，比2022年增加34種；監測到國家重點保護水生野生動物14種，比2022年增加3種，新監測到滇池金線鲃、細鱗裂腹魚和四川白甲魚。