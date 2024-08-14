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廣西景區設施「登高觀瀑魔毯」故障 調查指毯帶下滑致死傷

中央社／ 台北14日電
廣西德天瀑布風景區內的「飛天魔毯」10日發生重大事故。圖為早前遊客乘坐情景。（德天跨國瀑布微信公眾號）
廣西德天瀑布風景區內的「飛天魔毯」10日發生重大事故。圖為早前遊客乘坐情景。（德天跨國瀑布微信公眾號）

中國廣西德天瀑布風景區內的「登高觀瀑魔毯」人員輸送帶10日發生故障，造成1死60傷。事故調查組13日指出，是因毯帶鋼扣連接處斷裂，毯帶快速下滑造成人員擠壓引發傷亡事故。

廣西德天瀑布登高觀瀑魔毯「8·10」事故聯合調查組13日晚間發布初步調查通報，事發時，由中旅廣西德天瀑布旅遊開發有限公司營運的設施「魔毯」1號線二段，在運行過程中，接近魔毯頂端出口位置的毯帶鋼扣鉸接連接處突然斷裂，毯帶快速下滑，造成人員擠壓、撞擊從而引發傷亡事故。

事發後，德天瀑布景區於11日起暫時閉園，登高觀瀑魔毯停止營運。廣西崇左市迅速聯合相關單位與行業專家組成事故聯合調查組開展事故原因調查。

根據通報，相關責任人已被依法控制。下一步，調查組將依法依規對責任單位和人員進行深入調查，嚴肅追究責任。

中國廣西知名的德天瀑布風景區10日發生重大公安事故，一個名為「登高觀瀑魔毯」的人員輸送帶下午近2時發生故障，造成1人死亡、60人受傷。

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