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疑響應北京號召 中國大陸金牌泳手潘展樂解散紛絲群

中央社／ 香港14日電
大陸奧運金牌泳手潘展樂疑似響應北京號召，解散了紛絲群，抵制「飯圈」。新華社
大陸奧運金牌泳手潘展樂疑似響應北京號召，解散了紛絲群，抵制「飯圈」。新華社

據報導，中國奧運金牌泳手潘展樂疑似響應北京號召，解散了紛絲群，抵制「飯圈」。

星島日報今天在報導中表示，「飯圈」是從英文fans（粉絲）而來，中國大陸體育界近年出現「飯圈化」現象，指的是追星族群的「粉絲」圈，有一股狂熱支持的情感表現。

在本屆巴黎奧運，中國不少選手瞬間成名，返回大陸後被「粉絲」包圍追截，有體操運動員甚至要跑進廁所躲避，也有「粉絲」攻擊詆毀偶像運動員的對手，北京官方日前強調嚴厲打擊涉體育領域的「飯圈」亂象。

潘展樂在本屆奧運獲得兩面金牌，包括在男子100公尺自由泳決賽奪金，一夜成名，回到大陸後也成為「粉絲」追捧的對象。

但據報導，潘展樂疑似響應北京方面的號召，前天突然解散其微博唯一的「粉絲」群，引起熱議。

報導指出，潘展樂接受央視專訪時，表示厭煩「粉絲」的狂熱行為，又說「他們在我差的時候不來找我，現在來找就感覺會很別扭」。

據報導，有輿論及網民讚揚潘展樂向「飯圈」說不，展示了「人間清醒」。

北京 巴黎奧運 粉絲

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