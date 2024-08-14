福州海青節 搭平台促交流

大陸近年積極邀請台青赴陸，在福建福州舉辦的海峽青年節，預計向台青發布超過兩千職缺，相關交流活動陸續登場。在昨日舉辦的海峽鄉建鄉創獎頒獎典禮中，福建橙翔文旅總經理曾芝穎表示，希望透過平台搭建，協助有意赴陸從事鄉村振興工作的台灣年輕團隊，提供實踐和培訓機會。

海青節是福州年度對台交流活動，相關活動於十一至十七日舉行，在日前的發布會上，福州市副市長趙明正表示，已邀請台青超過一二○○人參加。他還說，共向當地企業徵集優質工作職缺超過兩千三百個，涵蓋教育、醫療、電子、金融、軟體開發、遊戲策畫和電子商務等領域。

昨日陸續登場的各類交流活動也以為台青赴陸搭建平台為主題。其中，第三屆海峽鄉建鄉創獎頒獎典禮在福建閩清雄江鎮舉辦，本屆共遴選兩岸鄉建鄉創（地方創生）領域作品一九四件，其中台灣八二件，大陸一一二件，最後有卅三件分獲綜合類、大學類、鄉創類、鄉建類金銀銅獎。

二○一八年起參加閩台鄉建鄉創工作的曾芝穎表示，鄉村振興包括建築設計、幫助村民創收等等，跟台灣的「地方創生」很像，兩岸可海納百川，因此透過獎項和在當地成立海峽鄉建鄉創家園，希望透過自身團隊成功經驗，幫助有意赴陸從事鄉村振興工作的台灣年輕人。

此外，「稀白杯」兩岸跆拳道交流大賽、首屆兩岸青少年跳繩錦標賽也於昨日分別在福州登場，邀請兩岸數百位選手競技。率十五名選手赴陸交流的台灣體育運動大學跆拳道校隊教練吳明傑表示，他們將進行交流賽、與當地隊伍的共同實地訓練等；此次交流有助學生了解大陸訓練環境和專業素養。