「能夠做的我都會做」 《莊子說》作家蔡志忠任杭州國家版本館顧問

微信公眾號「杭州國家版本館」13日發布消息稱，近日舉行的2024年捐贈入藏大會上，著名漫畫家蔡志忠被聘請為杭州館顧問。

消息指出，蔡志忠此次向杭州館捐贈繪畫作品《白衣觀音》、《佛》和《般若波羅蜜多心經》3件，以及《蔡志忠漫畫中國經典》等系列圖書101冊。蔡志忠在接受採訪時表示，「我願意把所有的書捐贈給版本館，盡力為杭州貢獻自己的力量，能夠做的我都會做。」

蔡志忠是台灣知名漫畫家，出生於彰化縣花壇鄉，先後創立遠東卡通公司、龍卡通公司、巧克力動漫公司等，拍攝《老夫子》、《烏龍院》等長篇動畫電影。1983年他開始創作四格漫畫，代表作品包括《莊子說》、《老子說》、《列子說》、《大醉俠》和《光頭神探》等。

蔡志忠創作的100多部作品被翻譯成26種語言，在60多個國家和地區以多語種版本出版，銷量超6000萬冊。據人民文學出版社的文章，2009年，蔡志忠到杭州出席國際動漫節後決定入駐杭州，並曾告訴媒體：「我生於台灣，將老死於杭州，葬於少林寺。」

2024年3月，蔡志忠文化館在餘杭百丈鎮溪口村揭幕，展示蔡志忠在日本閉關四年創作的諸子百家原版漫畫、山海經系列、儒家思想長卷、水滸108將長卷等眾多作品。蔡志忠表示，接下來還會在少林、深圳等地開出文化館。

聘請蔡志忠擔任顧問的杭州國家版本館，是大陸國家版本資源總庫和中華文化種子基因庫—中國國家版本館的三座分館之一。杭州國家版本館以版本收藏、保護、研究為主要任務，於2022年7月正式落成。