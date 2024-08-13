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擔憂赴日遇地震 大陸遊客關注航空退改票政策

中央社／ 台北13日電
日本氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震）資訊後，部分中國遊客擔心赴日旅遊安全，相繼退訂日本住宿、機票。示意圖。圖／路透
日本氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震）資訊後，部分中國遊客擔心赴日旅遊安全，相繼退訂日本住宿、機票。示意圖。圖／路透

日本氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震）資訊後，部分中國遊客擔心赴日旅遊安全，相繼退訂日本住宿、機票，中國東方航空、中國國航已針對此次地震發布退改票相關規定。

據中國經濟網報導，東方航空的客服表示，東方航空確實發布關於受日本地震影響航班退改簽政策的規定，但對行程的日期、地點、退款期限有所限制。

東方航空的客服解釋，規則適用的航班，須至少含有一段未使用且在福岡、長崎或鹿兒島進出港，或在這三地經停的航班；進出港截止日期在2024年8月8日至2024年8月25日之間且同一段未使用的票據，才可申請航班改期或退款。

中國國航客服介紹，購票日期在8月9日下午4時前，旅行日期在8月8日至8月25日之間，並在8月8日下午5時之後申請退票的旅客，可全額退票。

山東航空客服則表示，目前沒有對外公布的退改簽政策，旅客須提供機票訊息，由航空公司判斷是否可全額退票。

目前，南方航空、春秋航空、吉祥航空、四川航空均表示，目前公司尚未針對此事頒布退改簽政策，仍按照以往的退改使用規定辦理，旅客可持續關注官方訊息。

除了航空公司，網路旅行社（Online Travel Agent，OTA）也陸續發布退改簽辦法。據旅遊平台「去哪兒」消息指出，該平台已收到國航和東航涉及日本多地的機票免費退改政策，將嚴格按照航空公司規定，協助旅客辦理改退票業務。

旅遊平台攜程則表示，旅客須先行與航空公司溝通，確認可以退改後再聯繫平台，平台經航空公司核實後，將進行退改。

日本時間8日下午4時42分左右，宮崎縣南部觀測到規模7.1地震，震央在宮崎縣外海的日向灘。日本氣象廳8日首度發布「南海海槽地震臨時情報」，表示南海海槽發生地震的可能性將比平時更高。

受此影響，日本首相岸田文雄宣布取消原訂9日至12日的中亞訪問行程，留守國內坐鎮。日本全國各地的海水浴場也在9日宣布禁止游泳、關閉海灘。

地震 日本 航空公司

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