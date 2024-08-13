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刻劃底層困境 徐崢新片「逆行人生」評價兩極

中央社／ 台北13日電

中國男星徐崢執導的「逆行人生」在近期上映，講述一名被裁員的中年人，背負房貸等經濟壓力，被迫從「程序員（程式設計師）變成外賣員」的經歷，折射現今中國成年人面對的現實與無奈。但是電影上映後評價兩極。

「逆行人生」在8月9日於中國上映，也被認為是這一暑假檔期當中最具爭議的電影。該片的劇情是徐崢飾演的男主角高志壘，45歲時遭任職的大公司裁員，但又面臨房貸、女兒上學學費、父親住院等多重壓力，高志壘在不得已的情況下決定送外賣。

劇情的刻畫儘管時而浮誇，一如徐崢電影一貫的風格，但貫穿劇中的一系列當前中國面臨的社會問題，如大廠員工「996」工時（指超長時間工作），就業環境緊縮、職場年齡歧視，以及P2P（網路借貸平台）爆雷給中產家庭帶來的困境，還有外送員在軟體演算法中喘息求生存，越來越競爭，賺錢越來越難。

影片引起中國民間許多討論與關注。根據燈塔專業版數據，截至8月12日18時，該片票房突破人民幣1.94億元（下同，約新台幣8.75億元）。

有看法認為，影片反映了當前環境中各個階層面臨的生存困境。

不過，另一方的輿論認為，「逆行人生」是部一群不懂底層真實生活的「有錢人」編製出來的電影，讓「窮人花錢看富人演窮人」，質疑這是消費窮人的苦難。同時，電影的結局也無法鼓勵失業的中產階級坦然接受送外賣的命運，也無法讓外送員感受到尊重與理解。一部描述中國底層的電影，意外引起兩極看法。

據第一財經，徐崢在10日於上海宣傳該片時分享了他體驗外送員生活的一個細節。他說，送外賣時，沒有一個人認出他來。

徐崢說，這讓他意識到，其實很多人面對外送員時，最多只有一個接過外賣的動作，而不會看外送員一眼。因此影片拍攝了很多外送員的特寫鏡頭，每一張面孔背後，都寫著不同的人生故事。

2018年徐崢主演的「我不是藥神」在中國民間引起反響與思考，對於「逆行人生」是否可能有如「我不是藥神」一樣在社會層面引起改變？徐崢回應，電影更多時候不能直接解決問題，而是提出問題，在情感層面引發觀眾的共鳴和思考。

徐崢說，電影改變不了很多現實，但可以改變人心，人心的改變可能是從給外送員打好評開始。「在大家都很不容易的日子裡，在現實生活脆弱而不確定的時間裡面，以最大的善意對待自己，也以這樣的善意對待別人，彼此之間互相傳遞愛和暖意」。

外賣員 外送員 電影

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