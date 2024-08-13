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上海迪士尼打造蜘蛛人雲霄飛車 園內首個漫威主題項目

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
上海迪士尼度假區目前的擴建項目還包括毗鄰上海迪士尼樂園酒店的第三家迪士尼主題酒店。(圖／取自上海迪士尼度假區微信公眾號）
上海迪士尼度假區目前的擴建項目還包括毗鄰上海迪士尼樂園酒店的第三家迪士尼主題酒店。(圖／取自上海迪士尼度假區微信公眾號）

上海迪士尼近日宣布，將推出一個全新的蜘蛛人主題景點，這將是「完全沈浸式、驚險刺激的」雲霄飛車體驗，其前期建設準備工作已於今年初開啟，為上海迪士尼內第一個漫威（Marvel）主題的大型景點，同時也是度假區內最新擴建項目之一。

上海迪士尼在今年初曾透露，位於樂園內的一個新景點的前期建設準備工程已開啟，這個獨立主題的景點將緊鄰最新開放的「瘋狂動物城」主題園區。

隨著2024年迪士尼全球粉絲大會D23 Expo於本月11日召開，華特迪士尼公司迪士尼體驗主席戴明哲揭曉了這一備受期待的新景點的主題，並首次展示了該景點兩張效果圖。上海迪士尼度假區同步在微信公眾號發布消息。

上海迪士尼表示，該項目將邀請遊客跟隨蜘蛛人踏上一段超高速的冒險之旅，幫助陷入困境的蜘蛛俠解圍，體驗漫威電影獨有的精彩與刺激。

開幕滿8年的上海迪士尼持續擴建中。除了全新的蜘蛛人景點外，度假區目前的擴建項目還包括毗鄰上海迪士尼樂園酒店的第三家迪士尼主題酒店。這座飯店將擁有400間客房，已於去年8月破土動工。

上海迪士尼此前已完成兩個擴建項目，包含在2018年4月開幕的「皮克斯玩具總動員」主題園區，以及在去年底開幕，以電影「動物方程式」為題打造的第二個全新主題園區「瘋狂動物城」。

中國旅遊研究院今年6月發布的「2024上海迪士尼度假區快樂旅遊趨勢報告」顯示，截至去年12月20日，上海迪士尼樂園訪園遊客量已超過1,300萬人次，創下2016年正式營運以來的客流紀錄。

上海迪士尼將打造一個全新的蜘蛛人主題雲霄飛車，成為園區內第一個漫威（Marvel）主題的大型景點。(圖／取自上海迪士尼度假區微信公眾號）
上海迪士尼將打造一個全新的蜘蛛人主題雲霄飛車，成為園區內第一個漫威（Marvel）主題的大型景點。(圖／取自上海迪士尼度假區微信公眾號）

上海迪士尼 景點 蜘蛛

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