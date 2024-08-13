杭州爆發外賣員集體抗爭 起因是與保全衝突

遍布大陸各地總數逾千萬的外賣員，近年來逐漸被北京當局視為潛在的不穩定因素，杭州昨日就爆發外賣員集體抗爭事件。據杭州警方13日凌晨通報，外賣平台美團一騎手王某在杭州西溪世紀中心園區送外賣時，不慎將園區欄桿踩歪，遭園區保全攔下。王某因擔心影響其他訂單派送遂下跪道歉，消息傳出後引發大批騎手前往現場聲援抗爭。

網上流傳的影片顯示，現場聚集的眾多外賣騎手除高聲齊喊「道歉！」「道歉！」，並高唱中共國歌《義勇軍進行曲》：「起來！不願做奴役的人們！」杭州隨後出動大批公安、武警前往現場強勢維安。

有網友稱，這名外賣騎手在昨日中午送餐高峰時段，將車停在西溪世紀中心園區附近人行步道，他在跨過綠化帶護欄時不慎將護欄踩倒，隨後保全將他的車鑰匙拔下，要求騎手賠償損失，並下跪才歸還鑰匙。

騎手下跪的圖片在當地騎手群內流傳開後，一些憤怒的騎手遂集體前往西溪世紀中心抗爭並要求物業道歉。網上還出現大量「現場的外賣騎手被集體封號、不能接單」的消息。

但美團澄清，從未對騎手採取過封號、限制接單等舉措。衝突發生後，美團第一時間派遣專員前往現場協助騎手小哥處理衝突，並為其向物業支付了圍欄維修費用。現相關騎手夥伴已安全返回。對於此次衝突中騎手可能遭遇的不公正對待問題，美團將根據騎手小哥的訴求提供各類相應援助。

第一財經報導，在面對外來人員進出上，大陸物業行業尚無統一標準。一般來說，物業費較高的高端社區會安排物業人員專門負責送快遞或外賣上門，而外部人員只需要將快遞或外賣送到社區統一集散處；但物業費較低的社區出於成本考慮允許快遞、外賣進出小區送貨上門，各物業管理公司的具體操作方式不一樣。

據統計，截至去年底，中國大陸主要網路平台的年活躍網約配送員超過1,200萬。因其工作性質及人員組成特性，近年來日益引發北京當局重視。