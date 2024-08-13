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杭州爆發外賣員集體抗爭 起因是與保全衝突

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
在出現外賣員集體聚集抗爭後，杭州立即派出大批公安、武警到場強勢維安。（圖／截自網路影片）
在出現外賣員集體聚集抗爭後，杭州立即派出大批公安、武警到場強勢維安。（圖／截自網路影片）

遍布大陸各地總數逾千萬的外賣員，近年來逐漸被北京當局視為潛在的不穩定因素，杭州昨日就爆發外賣員集體抗爭事件。據杭州警方13日凌晨通報，外賣平台美團一騎手王某在杭州西溪世紀中心園區送外賣時，不慎將園區欄桿踩歪，遭園區保全攔下。王某因擔心影響其他訂單派送遂下跪道歉，消息傳出後引發大批騎手前往現場聲援抗爭。

網上流傳的影片顯示，現場聚集的眾多外賣騎手除高聲齊喊「道歉！」「道歉！」，並高唱中共國歌《義勇軍進行曲》：「起來！不願做奴役的人們！」杭州隨後出動大批公安、武警前往現場強勢維安。

有網友稱，這名外賣騎手在昨日中午送餐高峰時段，將車停在西溪世紀中心園區附近人行步道，他在跨過綠化帶護欄時不慎將護欄踩倒，隨後保全將他的車鑰匙拔下，要求騎手賠償損失，並下跪才歸還鑰匙。

騎手下跪的圖片在當地騎手群內流傳開後，一些憤怒的騎手遂集體前往西溪世紀中心抗爭並要求物業道歉。網上還出現大量「現場的外賣騎手被集體封號、不能接單」的消息。

但美團澄清，從未對騎手採取過封號、限制接單等舉措。衝突發生後，美團第一時間派遣專員前往現場協助騎手小哥處理衝突，並為其向物業支付了圍欄維修費用。現相關騎手夥伴已安全返回。對於此次衝突中騎手可能遭遇的不公正對待問題，美團將根據騎手小哥的訴求提供各類相應援助。

第一財經報導，在面對外來人員進出上，大陸物業行業尚無統一標準。一般來說，物業費較高的高端社區會安排物業人員專門負責送快遞或外賣上門，而外部人員只需要將快遞或外賣送到社區統一集散處；但物業費較低的社區出於成本考慮允許快遞、外賣進出小區送貨上門，各物業管理公司的具體操作方式不一樣。

據統計，截至去年底，中國大陸主要網路平台的年活躍網約配送員超過1,200萬。因其工作性質及人員組成特性，近年來日益引發北京當局重視。

大陸市場監管總局今年6月曾發布《關於加強網約配送員群體黨建工作的指導意見》，提出要引導網約配送員群體「感黨恩、聽黨話、跟黨走」，並且要在黨委組織部門統籌協調和社會工作部門指導推動下，建立健全各級市場監管部門結合業務職能抓網約配送員群體黨建的工作機制。

杭州美團一名外賣騎手昨日在送外賣時，不慎將園區欄桿踩歪與保全發生衝突後下跪，引起外送員集體不滿。（圖／截自網路影片）
杭州美團一名外賣騎手昨日在送外賣時，不慎將園區欄桿踩歪與保全發生衝突後下跪，引起外送員集體不滿。（圖／截自網路影片）

北京 外賣員

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