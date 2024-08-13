聽新聞
test
0:00 / 0:00

寧夏葡萄酒旅遊 方興未艾

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

眼下正值暑期旅遊旺季，寧夏賀蘭山東麓風格各異的葡萄酒莊迎來大批遊客。在志輝源石酒莊，中式風格品酒大廳清涼宜人，各地的葡萄酒愛好者或啜飲暢談，或選購美酒，或打卡拍照。

新華社報導，來自浙江湖州的羅亞莉一家驚異於酒莊的美酒、美景。「我一直愛喝紅酒，但在大陸國內還是第一次體驗酒莊旅遊。酒莊環境特別美，像園林一樣，感覺和我們南方有點像，確實超出想像。」

打破外來遊客對當地固有認知的是寧夏葡萄酒產業的飛速發展，及它所帶來的顯著生態、經濟、社會效益。

上世紀90年代末，志輝源石酒莊所在地還是一片滿目瘡痍的採砂場，酒莊內至今仍保留著一個礦坑，與周圍鬱鬱蔥蔥的景色形成鮮明對比。53歲的李皞華是酒莊的老員工，見證了這片土地翻天覆地的變化。

1999年，李皞華從老家甘肅省來到寧夏銀川市。在漫天粉塵的採砂場，他成為一名貨車司機。隨著像他這樣的勞務移民越來越多，2000年，戈壁灘上建起昊苑村，不少人便留在當地。

2011年，寧夏提出打造賀蘭山東麓葡萄產業及文化長廊。政府的鼓勵政策吸引不少企業家從煤礦、房地產等行業轉投葡萄酒產業，志輝源石酒莊就是其中之一。李皞華和妻子的主要工作從採砂挖石變成了植樹造林，保護葡萄藤不受風沙侵害。

如今，昔日戈壁荒灘已成為迎風搖曳的碧綠葡萄園。截至2023年，寧夏釀酒葡萄基地開發面積60.2萬畝，占大陸全國種植面積近40%，是大陸最大的釀酒葡萄集中連片產區。葡萄酒產業每年為周邊農戶提供就業崗位13萬個。

數據顯示，寧夏現有酒企261家，其中已建成酒莊130家。酒莊年接待遊客超過300萬人次，酒莊遊成為寧夏全域旅遊不可缺的元素。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

老家 葡萄酒 酒駕

延伸閱讀

星宇航空機上酒獲肯定 奪最佳國際線頭等艙葡萄酒第1名

Lady Gaga也是鐵粉 加州膜拜酒「大膽無敵」帶動混釀潮流

台青林智薰扮寧夏棒壘球推手 促兩岸體育交流

體驗寧夏大漠 「定制遊」火熱 均價2000美元起跳

相關新聞

山東臨沂傳亂箭傷人 無差別攻擊引發恐慌

據上海澎湃新聞等媒體報導，山東臨沂11日晚間傳出亂箭傷人事件，至少造成兩人受傷，射箭傷人者已遭警方控制。這起「隨機射人」...

江西九江／瑞昌剪紙 千年紙上絕活

瑞昌剪紙源於漢代，受楚國與吳越文化影響，既有北方剪紙的大氣粗獷、陽剛之美，又有南方剪紙的精雕細刻、陰柔之麗。被列入大陸國...

江西九江／天下陳氏出義門

江西在歷史上人文鼎盛，重要之因為世族興旺。其中義門陳聚族3900餘口，歷經15代332年不分家。宋太宗趙匡義敕聯「聚族三...

江西九江／廬山西海 江南天然仙境

江西九江市是一座擁有2200年歷史的江南名城，曾是中國三大茶市和四大米市之一，號稱「三江之口，七省通衢。」與「天下眉目之...

江西九江／石鐘山 譽「中國千古奇音第一山」

石鐘山景區位於九江市湖口縣，地處大陸第一大江長江，與第一大淡水湖鄱陽湖的交會處，是長江下游主要景點，江西十大旅遊名景之一...

寧夏葡萄酒旅遊 方興未艾

眼下正值暑期旅遊旺季，寧夏賀蘭山東麓風格各異的葡萄酒莊迎來大批遊客。在志輝源石酒莊，中式風格品酒大廳清涼宜人，各地的葡萄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。