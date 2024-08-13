寧夏葡萄酒旅遊 方興未艾

眼下正值暑期旅遊旺季，寧夏賀蘭山東麓風格各異的葡萄酒莊迎來大批遊客。在志輝源石酒莊，中式風格品酒大廳清涼宜人，各地的葡萄酒愛好者或啜飲暢談，或選購美酒，或打卡拍照。

新華社報導，來自浙江湖州的羅亞莉一家驚異於酒莊的美酒、美景。「我一直愛喝紅酒，但在大陸國內還是第一次體驗酒莊旅遊。酒莊環境特別美，像園林一樣，感覺和我們南方有點像，確實超出想像。」

打破外來遊客對當地固有認知的是寧夏葡萄酒產業的飛速發展，及它所帶來的顯著生態、經濟、社會效益。

上世紀90年代末，志輝源石酒莊所在地還是一片滿目瘡痍的採砂場，酒莊內至今仍保留著一個礦坑，與周圍鬱鬱蔥蔥的景色形成鮮明對比。53歲的李皞華是酒莊的老員工，見證了這片土地翻天覆地的變化。

1999年，李皞華從老家甘肅省來到寧夏銀川市。在漫天粉塵的採砂場，他成為一名貨車司機。隨著像他這樣的勞務移民越來越多，2000年，戈壁灘上建起昊苑村，不少人便留在當地。

2011年，寧夏提出打造賀蘭山東麓葡萄產業及文化長廊。政府的鼓勵政策吸引不少企業家從煤礦、房地產等行業轉投葡萄酒產業，志輝源石酒莊就是其中之一。李皞華和妻子的主要工作從採砂挖石變成了植樹造林，保護葡萄藤不受風沙侵害。

如今，昔日戈壁荒灘已成為迎風搖曳的碧綠葡萄園。截至2023年，寧夏釀酒葡萄基地開發面積60.2萬畝，占大陸全國種植面積近40%，是大陸最大的釀酒葡萄集中連片產區。葡萄酒產業每年為周邊農戶提供就業崗位13萬個。

數據顯示，寧夏現有酒企261家，其中已建成酒莊130家。酒莊年接待遊客超過300萬人次，酒莊遊成為寧夏全域旅遊不可缺的元素。

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