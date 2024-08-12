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陸多省災後重建用國債閒置 工程落後甚至未開工

中央社／ 台北12日電

中國去年底宣布增發國債人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元），用於災後重建及防災減災。但多個省分審計發現，有工程未開工或進度緩慢，資金閒置。有學者稱，目前地方財政緊絀，小心個別地方挪用國債資金。

2023年中國多地出現暴雨、洪澇、颱風等災害，中國政府同年第4季增發1兆元國債，用於災後重建及提高防災減災能力。當時有指這是中國政府救經濟的舉措之一。

中國國家發改委先前表示，1兆元的國債資金已於今年2月前全部下達各地方。

中國媒體第一財經12日報導，近期多個省分公開了2023年當地預算執行和其他財政收支審計工作報告，其中涉及使用1兆元國債的問題。

如山東審計報告發現，當地增發國債資金管理不嚴格，一些興建計劃資金未使用。截至2024年3月底，全省共收到增發國債資金313.16億元、涉及304個工程。其中9縣10個工程未按期開工，國債資金分別滯留在財政部門7.67億元和工程單位7300萬元。

山東審計報告還指出，當地一些增發國債計劃績效管理不規範。4縣6個計劃未設定績效目標或績效目標編制不仔細，涉及國債資金6.35億元。

湖北審計報告稱，增發國債資金未發揮效益。因前期準備不充分，6個縣31個工程未能如期開工，建設進度落後，13.46億元資金仍未使用。

河北審計報告稱，增發國債涉及的興建計劃分佈在全省13個市和雄安新區，涉及水利、交通、農業、市政等17個領域1114個工程，目前有101個工程及時開工或完工。

粵開證券首席經濟學家羅志恆表示，在政府債券使用計劃及資金使用中，計劃進度緩慢與資金閒置的問題一直存在，不僅在增發的國債中，在專項債中也比較突出。

羅志恆表示，興建計劃進度緩慢主要因前期準備不足及監管不夠到位。因為缺乏有效的監管機制，計劃進度出現瓶頸時，難以被及時發現及得到有效解決，加劇了進度的落後。

中國的中央財經大學教授溫來成表示，當前地方財政收支矛盾較大，一些地方在「保基本民生、保工資、保運轉」出現困難，要小心個別地方挪用增發國債資金，影響資金使用效益。

災後 績效

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