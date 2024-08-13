江西九江／瑞昌剪紙 千年紙上絕活

瑞昌剪紙源於漢代，受楚國與吳越文化影響，既有北方剪紙的大氣粗獷、陽剛之美，又有南方剪紙的精雕細刻、陰柔之麗。被列入大陸國家級非物質文化遺產，瑞昌市被命名為「剪紙之鄉」。

瑞昌剪紙特色，構圖上用均衡的單獨紋樣，鮮少用對稱圖式。技法上使用一般剪紙不會用到的非鏤空手法，製造時而模糊，時而清晰的藝術效果，使剪紙帶有含蓄隱秀神韻，和朦朧神秘色彩。題材上有喜鵲登梅、魚躍龍門等。製作共有6步驟，包括起稿、剪刻、揭離、粘貼、修改等。人物先刻五官，花鳥先刻細部，再由中心向四周擴散。刀序由上至下，由左到右，由小至大，由細到粗，由局部至整體。 精雕細刻，瑞昌剪紙。圖／本報江西九江傳真