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江西九江／瑞昌剪紙 千年紙上絕活
瑞昌剪紙源於漢代，受楚國與吳越文化影響，既有北方剪紙的大氣粗獷、陽剛之美，又有南方剪紙的精雕細刻、陰柔之麗。被列入大陸國家級非物質文化遺產，瑞昌市被命名為「剪紙之鄉」。
瑞昌剪紙特色，構圖上用均衡的單獨紋樣，鮮少用對稱圖式。技法上使用一般剪紙不會用到的非鏤空手法，製造時而模糊，時而清晰的藝術效果，使剪紙帶有含蓄隱秀神韻，和朦朧神秘色彩。題材上有喜鵲登梅、魚躍龍門等。製作共有6步驟，包括起稿、剪刻、揭離、粘貼、修改等。人物先刻五官，花鳥先刻細部，再由中心向四周擴散。刀序由上至下，由左到右，由小至大，由細到粗，由局部至整體。
在瑞昌有「無戶不剪紙，無女不繡花。」之說，並有剪紙之神鄒氏太婆傳說。在宋代南陽鄉有一剪紙手藝高超的鄒姓姑娘，一天她在窗下剪紙，被過路的神仙看上，變成蜜蜂飛到她耳旁求婚，姑娘答應，告別雙親後，隨神仙升天而去。百姓奉為剪紙之神，為她塑造神像，還挑選一百名當地技藝超群的未婚姑娘，親手製作百花帳，為鄒氏太婆組成轎簾。
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