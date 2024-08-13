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江西九江／石鐘山 譽「中國千古奇音第一山」
石鐘山景區位於九江市湖口縣，地處大陸第一大江長江，與第一大淡水湖鄱陽湖的交會處，是長江下游主要景點，江西十大旅遊名景之一。其名始見於漢代「水經」：「彭蠡之口，有石鐘山焉。」因山石多隙，水石相搏，擊出如鐘鳴之聲而得名，素有「中國千古奇音第一山」之稱。
石鐘山，是由南北相隔不到一公里的兩座山所組成，北面的下鐘山瀕長江，南面的上鐘山臨鄱陽湖。兩山合稱「雙鐘山」。石鐘山傲然屹立於長江之岸，鄱陽湖之濱，風景雄奇秀麗。猶如一把鐵鎖掛在湖口縣，號稱「江湖鎖鑰」，自古為軍事要塞，兵家必爭之地。太平軍與湘軍水師曾在此多次激戰，戰後，曾國藩奏請建立湘軍水師昭忠祠。
登石鐘山頂遠眺，滔滔江水西來渾濁，浩淼湖水南來清澈，江湖匯合處，水線分明，綿延50餘里，堪稱自然界一大奇觀，即著名的「江湖兩色」，每年吸引眾多遊客一睹奇景。歷史上約有五百多位名家到訪，唐宋八大家就有七大家來過，留下逾千篇詩、辭、歌、賦，其中以蘇東坡的「石鐘山記」最有名。
石鐘山上共有景點30餘處，建築多建於清咸豐年間，素有「小蓬萊」美稱。石鐘山古建築，與碑石刻相得益彰，集樓、台、亭、閣於一體，是座典型江南園林。此處石塊具有天然形成的皺、透、瘦、漏、醜等特點，千姿百態。
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