聽新聞
test
0:00 / 0:00

江西九江／石鐘山 譽「中國千古奇音第一山」

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
「中國千古奇音第一山」石鐘山。圖／本報江西九江傳真
「中國千古奇音第一山」石鐘山。圖／本報江西九江傳真

石鐘山景區位於九江市湖口縣，地處大陸第一大江長江，與第一大淡水湖鄱陽湖的交會處，是長江下游主要景點，江西十大旅遊名景之一。其名始見於漢代「水經」：「彭蠡之口，有石鐘山焉。」因山石多隙，水石相搏，擊出如鐘鳴之聲而得名，素有「中國千古奇音第一山」之稱。

石鐘山，是由南北相隔不到一公里的兩座山所組成，北面的下鐘山瀕長江，南面的上鐘山臨鄱陽湖。兩山合稱「雙鐘山」。石鐘山傲然屹立於長江之岸，鄱陽湖之濱，風景雄奇秀麗。猶如一把鐵鎖掛在湖口縣，號稱「江湖鎖鑰」，自古為軍事要塞，兵家必爭之地。太平軍與湘軍水師曾在此多次激戰，戰後，曾國藩奏請建立湘軍水師昭忠祠。

石鐘山，號稱「江湖鎖鑰」。圖／本報江西九江傳真
石鐘山，號稱「江湖鎖鑰」。圖／本報江西九江傳真

登石鐘山頂遠眺，滔滔江水西來渾濁，浩淼湖水南來清澈，江湖匯合處，水線分明，綿延50餘里，堪稱自然界一大奇觀，即著名的「江湖兩色」，每年吸引眾多遊客一睹奇景。歷史上約有五百多位名家到訪，唐宋八大家就有七大家來過，留下逾千篇詩、辭、歌、賦，其中以蘇東坡的「石鐘山記」最有名。

多位文人訪石鐘山，圖為蘇軾像。圖／本報江西九江傳真
多位文人訪石鐘山，圖為蘇軾像。圖／本報江西九江傳真

石鐘山上共有景點30餘處，建築多建於清咸豐年間，素有「小蓬萊」美稱。石鐘山古建築，與碑石刻相得益彰，集樓、台、亭、閣於一體，是座典型江南園林。此處石塊具有天然形成的皺、透、瘦、漏、醜等特點，千姿百態。

石鐘山「忠烈祠」。圖／本報江西九江傳真
石鐘山「忠烈祠」。圖／本報江西九江傳真

建築 景點 鄱陽湖

延伸閱讀

影／開槍擊傷員警！通緝犯奔逃畫面曝光 警車跟上已不見人影

楊梅警查案2次遭開槍反擊 右側肩膀子彈貫穿畫面曝

桃園警情搜毒販通緝 臨陣參與新竹友軍追捕歹徒中彈

花21元中千萬！全家便利商店5～6月統一發票千萬大獎出爐

相關新聞

山東臨沂傳亂箭傷人 無差別攻擊引發恐慌

據上海澎湃新聞等媒體報導，山東臨沂11日晚間傳出亂箭傷人事件，至少造成兩人受傷，射箭傷人者已遭警方控制。這起「隨機射人」...

江西九江／瑞昌剪紙 千年紙上絕活

瑞昌剪紙源於漢代，受楚國與吳越文化影響，既有北方剪紙的大氣粗獷、陽剛之美，又有南方剪紙的精雕細刻、陰柔之麗。被列入大陸國...

江西九江／天下陳氏出義門

江西在歷史上人文鼎盛，重要之因為世族興旺。其中義門陳聚族3900餘口，歷經15代332年不分家。宋太宗趙匡義敕聯「聚族三...

江西九江／廬山西海 江南天然仙境

江西九江市是一座擁有2200年歷史的江南名城，曾是中國三大茶市和四大米市之一，號稱「三江之口，七省通衢。」與「天下眉目之...

江西九江／石鐘山 譽「中國千古奇音第一山」

石鐘山景區位於九江市湖口縣，地處大陸第一大江長江，與第一大淡水湖鄱陽湖的交會處，是長江下游主要景點，江西十大旅遊名景之一...

寧夏葡萄酒旅遊 方興未艾

眼下正值暑期旅遊旺季，寧夏賀蘭山東麓風格各異的葡萄酒莊迎來大批遊客。在志輝源石酒莊，中式風格品酒大廳清涼宜人，各地的葡萄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。