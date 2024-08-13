聽新聞
test
0:00 / 0:00
江西九江／天下陳氏出義門
江西在歷史上人文鼎盛，重要之因為世族興旺。其中義門陳聚族3900餘口，歷經15代332年不分家。宋太宗趙匡義敕聯「聚族三千口天下第一，同居五百年世上無雙。」至今全球陳姓總數9千萬左右，據說義門陳後人約有千萬之眾，因此有「天下陳氏出義門」之說。義門陳位於九江德安縣，因唐僖宗御筆親題「義門陳氏」，義門陳由此而來。唐玄宗開元十九年，陳旺始遷至此，第三任家長陳崇立「家法三十三條」，建東佳學堂，從此家族興旺，終成名門望族。南宋理學大家朱熹詩讚，「唐宋令名久著，義門孝德流芳。冠蓋文章淵藪，子孫百世其昌。」
義門陳將儒家文化之「義」，深烙進家族文化中，孕育成祖傳珍寶，甚至連家犬亦重義，即流傳千年的「百犬同槽」。唐昭宗時，陳家有740餘口，每日設廣席，長幼依次坐而共食，蓄犬百條，共食一槽，一犬不至，諸犬皆不食。相傳皇帝聞之，御駕親臨，將百顆肉包子，放於犬槽，眾犬皆銜一包子於嘴中，唯有白犬，口叼兩粒包子。聖上遂率人尾隨其後，見一拐腳黃犬席地而臥，白犬將肉包子交予黃犬後，眾犬這才一起動口啃咬包子，昭宗見狀，聖心大悅，稱道「真義犬也。」古義門坊建有「百犬牢」，其門有一對聯「一犬不至百犬不食牢內異物皆效義，一吠突起百吠齊怒寨中同聲共護門。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言