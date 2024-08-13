江西九江／廬山西海 江南天然仙境

江西九江市是一座擁有2200年歷史的江南名城，曾是中國三大茶市和四大米市之一，號稱「三江之口，七省通衢。」與「天下眉目之地」。九江西南部的廬山西海風景名勝區，屬山嶽湖泊型特大景區，由亞洲最大土壩水庫柘林湖，以及大陸佛教叢林雲居山所組成。總面積達495平方公里，享譽「中國最美的湖光山色」。

廬山西海，享譽「中國最美的湖光山色」。圖／本報江西九江傳真

景區以水為美，以島聞名。308平方公里水域中，鑲嵌8千多座島嶼，星羅棋布，山水交融，美不勝收。吸引眾多遊客體驗「舟行碧波上，人在畫中遊。」的閒情逸致。關於西海的「滄海桑田」，要從1957年說起，隨著修河流域水力資源的開發運用，將修河攔腰築壩，10萬工人挑壩數十年，造就雄偉壯觀的柘林湖水庫攔河大壩，是亞洲第一大土壩，江西省面積最大的人工湖，打造出鬼斧神工的秀美風光。從此，修河在此安靜停留，曾經的城鎮和農田眠於水底，兩岸青山化為小島，一幅旖旎的山水畫卷躍然眼前。

廬山西海風景名勝區，最孤獨的樹。圖／本報江西九江傳真

詩畫西湖，千島落珠。湖區有兩座以「滄海」和「桑田」命名島嶼。桑田島以農耕文化為主題，可體驗踩水車、推磨等。滄海島上有燈塔和外婆橋，營造童年時回外婆家，享受寵愛的溫暖回憶。主要景點有，愛心島、西海之星玻璃塔、全大陸最大的桃花水母繁殖基地、柘林老鎮美食文創園、桃花溪漂流、西海大峽谷等景點。

柘林湖旁，老鎮夜景。圖／本報江西九江傳真

西海東南隅的雲居山，享譽「雲嶺甲江右，名高四百洲。」是世界聞名的禮佛朝聖中心。雲居山真如禪寺， 始建於唐憲宗元和年間，有1200多年歷史， 是佛教曹洞宗發祥地。雲居山奇山異石、泉水瀑布、摩崖石刻、古寺塔林、名勝古蹟豐富，五龍潭瀑布、蓮花城等秀麗風光極負盛名。白居易、黃庭堅、朱熹、王安石、蘇東坡等名人留下300多篇讚美雲居山的詩文畫作，「冠世絕境，大士所廬，四百州天上雲居。」 驚險刺激的「江西森林第一漂」。圖／本報江西九江傳真

景區擁有大陸一級水質、一級空氣，是「水中大熊貓」桃花水母的最大繁衍地。西海集山嶽風情文化，及大規模湖島風光於一體，在大陸亦屬罕見。遠近聞名的「長壽村」易家河，溫泉水溫達70℃，pH值為全省最高，水質極佳，可與貴妃泉媲美，還有SPA 、騎馬、瑜伽等體驗活動。驚險刺激的西海漂流「江西森林第一漂」，成為夏日高人氣景點，暢快消暑。