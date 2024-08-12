山東臨沂傳亂箭傷人 無差別攻擊引發恐慌

據上海澎湃新聞等媒體報導，山東臨沂11日晚間傳出亂箭傷人事件，至少造成兩人受傷，射箭傷人者已遭警方控制。這起「隨機射人」、「無差別攻擊」事件傳出後，在大陸網上引發熱議及當地民眾恐慌。

11日晚，一段網傳聊天紀錄顯示，山東臨沂發生弓箭傷人事件，多名路人無端被弓箭射中。事件發生在臨沂市郯城縣李莊鎮。12日上午，李莊鎮政府一名工作人員表示，事件屬實，公安機關已展開調查。

網上流傳的影片顯示，至少有兩名男子分別在腰部、背部疑似遭弓箭射中，被送往醫院救治。此外，還有車輛也被射中，甚至包括一輛警車。

郯城縣李莊鎮政府一名工作人員表示，這起事件並未造成人員死亡，公安機關已在調查，具體受傷人數及事發原因需要詢問警方。

另據紅星新聞消息，針對網傳訊息，李莊鎮人民政府辦公室工作人員表示：「事情確曾發生，四處射箭導致他人受傷的人員目前已被警方控制。」至於其他詳細情況，該名工作人員表示不便進一步透露。