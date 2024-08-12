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香港迪士尼公布擴建計畫 蜘蛛人將現身

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
圖為香港市民及旅客在香港迪士尼樂園遊玩。（中新社）
圖為香港市民及旅客在香港迪士尼樂園遊玩。（中新社）

香港迪士尼公布擴建計畫，打造全新的Marvel主題園區延伸區域，預告「蜘蛛俠」（台灣翻為「蜘蛛人」）將加入新科技館，可能引來最難對付的敵人。

香港迪士尼樂園度假區公布擴展計畫，打造全新Marvel主題延伸區域及當中的遊樂設施， 項目是樂園於明日世界 Marvel主題擴建的第三步曲，將會是一個全新的延伸區域，提供娛樂、購物及餐飲服務。

香港迪士尼Marvel 主題區，有兩個香港獨有的遊樂設施，「鐵甲奇俠飛行之旅」和「蟻俠與黃蜂女」，分別在2017年和2019年落成，開幕至今已接待超過數100萬人次。每年Marvel主題區都會安排季節性活動，吸引入場人士

迪士尼體驗主席戴明哲在美國加州舉行的D23迪士尼全球粉絲大會，公布香港迪士尼樂園新階段擴展計畫中的全新Marvel主題延伸區域及當中的遊樂設施，並首次展示其概念圖。

香港迪士尼發出新聞稿說，現有的史達科技展將擴建全新科技館，展示一系列最新的發明和技術。當中，「蜘蛛俠」主角彼得．柏加是最新加入史達工業的實習生，他將負責為大家介紹科技館中展示的新突破。而蜘蛛俠的出現卻引來最難對付的敵人，他需要更多的協助，在保護他的新技術的同時，拯救被捲入了決鬥漩渦中的賓客。

迪士尼說，剛公布的全新項目將會是香港迪士尼於明日世界Marvel主題擴建的第三步曲，是一個全新的延伸區域，為賓客提供娛樂、購物及餐飲體驗。此項目將進一步擴大Marvel超級英雄宇宙於香港迪士尼的規模，吸引更多世界各地的粉絲，對抗Marvel宇宙當中來自不同故事的邪惡組織。

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