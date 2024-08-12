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中國疫情再度升溫 廣東7月增加萬名確診者

中央社／ 台北12日電
中國COVID-19疫情再次出現升溫跡象。（新華社）
中國COVID-19疫情再次出現升溫跡象。（新華社）

中國COVID-19疫情再次出現升溫跡象。廣東省疾病預防控制局最新數據顯示，廣東省7月感染COVID-19發病人數增至1萬8384人，與6月8246人相比，感染人數增加超過1萬。

據財聯社報導，廣東省疾病預防控制局公布2024年6月和7月全省法定傳染病疫情概況顯示，6月共計有8246名感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）發病，人數至7月增至1萬8384人。

另據中國疾病預防控制中心近日發布的7月「全國新型冠狀病毒感染疫情情況」顯示，7月1日至31日，中國31個省及新疆生產建設兵團報告，新增COVID-19感染重症病例203例、死亡病例2例，發熱門診及診室診療量，從12.5萬降至9.2萬。

報告指出，中國COVID-19陽性率於7月1日至7日期間為8.9%，但到7月22日至28日期間陽性率已上升至18.7%，COVID-19感染呈現上升趨勢。

據中國疾病預防控制中心發布的訊息顯示，與6月份相比，中國7月的病例COVID-19病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株，主要流行株為JN.1系列變異株和XDV系列變異株。

COVID-19 Omicron變異株 新型冠狀病毒

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