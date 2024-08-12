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陸全國產化大型無人運輸機首飛成功 載重達2噸

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸自主研發的大型雙發無人運輸機試飛成功，可搭載2噸商業貨物。（圖／截自央視新聞）
大陸自主研發的大型雙發無人運輸機試飛成功，可搭載2噸商業貨物。（圖／截自央視新聞）

據央視新聞報導，8月11日上午，由中國大陸自主研發的大型雙發無人運輸機在四川自貢鳳鳴通航機場進行了首次飛行試驗，首飛取得圓滿成功。

報導稱，首次飛行試驗持續約20分鐘，飛行過程中各系統工作正常。這型無人機翼展16.1米、高4.6米，具備12立方米裝載空間，2噸級商載能力，是中國大陸目前按照市場需求研製的最大、全國產化的大型無人運輸機。

飛機還具有易裝卸、高可靠、高安全以及高度智能化等特點，可望為中國拓展航空貨運新場景、打造低空經濟智慧物流新業態提供支撐。

中國大陸自主研發的大型雙發無人運輸機試飛成功，可搭載兩噸商業貨物，為打造低空經濟智慧物流新業態提供支撐。（央視截圖）
中國大陸自主研發的大型雙發無人運輸機試飛成功，可搭載兩噸商業貨物，為打造低空經濟智慧物流新業態提供支撐。（央視截圖）

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