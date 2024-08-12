陸全國產化大型無人運輸機首飛成功 載重達2噸

據央視新聞報導，8月11日上午，由中國大陸自主研發的大型雙發無人運輸機在四川自貢鳳鳴通航機場進行了首次飛行試驗，首飛取得圓滿成功。

報導稱，首次飛行試驗持續約20分鐘，飛行過程中各系統工作正常。這型無人機翼展16.1米、高4.6米，具備12立方米裝載空間，2噸級商載能力，是中國大陸目前按照市場需求研製的最大、全國產化的大型無人運輸機。