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20歲女租屋獨居一年驚悉住進凶宅 房東辯解：誰家房子沒死過人？

香港01／ 撰文：林芷瑩
吉林通化一位20歲女租客反映，租屋獨居近一年後，才發現租住的單位是凶宅。（影片截圖）
吉林通化一位20歲女租客反映，租屋獨居近一年後，才發現租住的單位是凶宅。（影片截圖）

吉林通化一位20歲女租客反映，租屋獨居近一年後，才發現租住的房子是凶宅，房東卻刻意隱瞞，被揭穿後還狡辯「誰家房子沒死過人？」

《華商報大風新聞》報道，女租客拍片反映，2023年12月租住吉林通化二道江區一小區，今年8月4日才從他人處得知，自己租住的房子曾發生兇殺案，「是一個男的把一個女的殺了」。

女租客表示，起初房東並不承認，直至她報警後才承認是凶宅，若對方提前告知真實情況，她一定不會租住，「我一個20多歲的小姑娘自己住，知道事情後害怕，情緒不好」。房東事後沒有作出任何賠償，「給我生活造成很大的影響，房東沒有良心」。

聊天紀錄顯示，女租客認為房東刻意隱瞞凶宅，「姐，有人告訴我這個房子是凶宅，我租房子的時候你也沒告訴我」。房東被揭穿後表示，「誰告訴你的，怎麽人家說啥你都信呢……那你就報警吧……你這小孩可真是的，我就夠照顧你的了，一天你怎麼那麽多事？這都多少年的事了，怎麽的，房子還不能住了嗎？誰家房子沒死過人啊？」。

知情律師杜敏禎介紹，女租客應該是提前預交租金，目前還未收到應退還的3000多元（約新台幣13740元）租金，「房東說她已經租了的就不退，後面沒有住的退給她，相當於租房合約已經解除」。另外，當事人需要提供證據證明她租住的房子曾發生命案，「以後打官司的時候，也需要提供證據，證明它是凶宅」。

杜敏禎稱，房東涉嫌隱瞞出租的單位曾發生兇殺案，在此前提下，女租客支付的租金，包括添置的傢俱等可要求房東退還，並建議雙方協商是否能退回部分租金。在租房合約中有欺詐的行為，可以主張撤銷合同。

她表示，自己並非要求受委託代理訴訟，只為對方提供法律咨詢，並透露女租客正與當地警方溝通處理此事，考慮起訴房東。

《民法典》第148條規定，若房東在出租房屋時明知是凶宅卻故意隱瞞，導致租客在違背真實意思的情況下簽訂租賃合約，房東的行為便構成欺詐。在此情況下，租客可依據《民法典》第157條的規定，要求房東承擔因欺詐行為所導致的損失賠償責任。

此外，房屋中介公司有責任和義務為承租人提供真實的房屋信息。若中介公司在明知是凶宅的情況下，卻未向承租人披露，中介公司或需承擔相應的法律責任。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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