迎暑運 北京出入境破千萬人次

隨著一系列便利外籍人員來中國大陸政策接連推出和暑運到來的影響，北京口岸出入境客流增長明顯。資料顯示，北京口岸今年以來出入境人員量已突破1000萬人次，是去年同期的2.5倍，已超去年全年出入境人員總量。其中入境外國人120.3萬餘人次，同比增長210%。7月日均出入境人員量近6萬人次，達到去年同期的1.6倍。

截至7月29日，北京口岸今年共辦理免簽入境外國旅客44.3萬人次，為3.7萬人次符合入境條件的外籍旅客簽發144小時過境免簽，分別是去年同期9.2倍與6.2倍。

144小時過境免簽等一系列來中國大陸便利政策受到外籍人員歡迎。北京邊檢總站也在不斷完善配套措施：積極推動14家航司使用電子登機牌通關，推動旅客無紙化通關；試行外國人入境卡自助列印，解決外籍旅客填報擁堵、排隊和候檢時間長問題。

北京邊檢總站相關負責人呂乃鵬表示，北京邊檢總站大力支持在京旅行社開展國際團體旅遊業務，優化旅行社在口岸接帶團流程。目前，今年北京口岸團隊旅遊入境人員3.8萬人次，是去年同期的15.7倍。

出境旅客同樣絡繹不絕。很多學生家庭舉家出境旅遊，或者赴境外參加中小學夏令營。呂乃鵬介紹，從內地居民出入境情況看，今年選擇經北京口岸出入的內地居民696萬餘人次，約是去年同期的2.4倍，占北京口岸出入境人員總量的近七成，目前學生團、家庭團、旅行團是比較常見的。

北京邊檢總站預計，8月北京口岸暑運效應還會更加明顯，出行客流將持續保持高位運行，日均出入境人員將達到6萬人次。