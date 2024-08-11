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傳上海華山醫院「整棟樓收治新冠患者」 專家：每年都有人發的假消息

中央社／ 北京11日電
陸媒報導，中國社群平台微信最近傳出上海華山醫院騰出一棟樓專門收治COVID-19患者，著名專家張文宏（圖）並建議長者在家別出門；但相關消息已被否認。新華社資料照
陸媒報導，中國社群平台微信最近傳出上海華山醫院騰出一棟樓專門收治COVID-19患者，著名專家張文宏（圖）並建議長者在家別出門；但相關消息已被否認。新華社資料照

陸媒報導，中國社群平台微信最近傳出上海華山醫院騰出一棟樓專門收治COVID-19患者，著名專家張文宏並建議長者在家別出門；但相關消息已被否認。

陸媒澎湃新聞今天報導，中國微信朋友圈近日有人轉發消息說，「華山醫院已經騰出5號樓，專門收治新冠（COVID-19）病人」。而中國國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏建議退休老人這段時間內千萬別去跳廣場舞，「死死捂在家裡1個月」。

對此，報導引述張文宏表示「這是假消息」。

張文宏說，同樣內容的微信朋友圈消息最早於前年（2022年）12月出現，之後去年4月也曾傳出，幾乎每年都有人發同樣的假消息。

張文宏指出，當前COVID-19病毒等呼吸道感染處於常態波動區間，6月上旬雖逐漸檢出有的變異株比重上升，但未引起重症病例升高。

他表示，與去年秋冬季高峰相比，這次感染整體就診人數呈現一定程度的降低，不會對當前醫療資源和人群造成嚴重的疾病負擔。

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