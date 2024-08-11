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陸女童搭港鐵想插隊 爸秒轟「不許插隊」再1舉動獲網讚：SSR等級陸客

香港01／ 撰文／朱利安
一位網友表示，早前在港鐵站月台等車時，身後一名大陸女童突然意圖插隊，樓主本想開口大罵，卻聽到女童的父親主動出聲喝止，以嚴肅的語氣對女兒直斥「回來！不許插隊！」；圖為市民及旅客乘搭港鐵資料圖。（中新社資料照片）
一位網友表示，早前在港鐵站月台等車時，身後一名大陸女童突然意圖插隊，樓主本想開口大罵，卻聽到女童的父親主動出聲喝止，以嚴肅的語氣對女兒直斥「回來！不許插隊！」；圖為市民及旅客乘搭港鐵資料圖。（中新社資料照片）

插隊行為自私自利，絕不應縱容。最近1名網友在社交平台分享親身經歷，表示早前在港鐵站月台等車時，身後1名中國大陸女童突然左攝右攝，意圖插隊，樓主本想開口大罵，不料聽到女童的父親主動出聲喝止，以嚴肅的語氣對女兒直斥「回來！不許插隊！」，見女兒不聽話，更隨即上前把女兒拉走，讓樓主非常感動，「真的很感動，可能能遇到20個大陸人中只有1個會這樣」。

樓主在Threads發文，表示日前在港鐵站遇到「極其罕有，稱得上SSR（在遊戲中意指「特級超稀有」）等級的大陸人」，當他在等候列車到站時，身後站着來自大陸的一家人，其間其女兒走上前左攝右攝，疑似想借機插隊。樓主當下已心想「唉，又來，又是這樣」，還打算開口大罵時，卻忽然聽到女童父親以非常嚴肅的語氣喝斥「回來！不許插隊！」，見女兒沒有理會，父親更上前直接拉女兒回到隊伍。

樓主在文中直言「真的很感動，可能能遇到20個大陸人中只有1個會這樣」，但同時質疑「為什麼有這種老爸還會有這樣的女兒」。

樓主的經歷引來眾多網友熱議，有人指會否插隊視乎個人素養，以及是否知不可為而為之，「其實他們也知道會失禮，我有次也曾經有個大陸媽媽說女兒『這是香港，不可以這樣』」、「我覺得是看個人個性，鄉下來可能還會客客氣氣，知道到其他地方要守規矩不能亂來，有些大城市出來的擺明知道要排隊，但就偏偏喜歡插隊」、「其實大陸也有很多人會有守規矩、有禮貌，我想也是基於互相尊重，平時如果大陸人問我路會說謝謝和不好意思，我會回答他」；但也有認為排隊不插隊是基本禮儀，「又不用感動的，排隊上車是做人基本禮貌和rule」。

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文章授權轉載自《香港01》

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