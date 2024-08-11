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昆山至浦東僅半小時 陸首條城際「直升機」航線將開通

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
昆山市政府10日表示，城市航站樓至上海浦東國際機場的直升機載人航線於當日試飛成功，未來從昆山搭乘「直升機」到上海浦東機場，時間僅需約半小時。圖／取自科創版日報
昆山市政府10日表示，城市航站樓至上海浦東國際機場的直升機載人航線於當日試飛成功，未來從昆山搭乘「直升機」到上海浦東機場，時間僅需約半小時。圖／取自科創版日報

未來從昆山到上海浦東時間將愈來愈短！昆山市政府新聞辦10日宣布，昆山城市航廈至上海浦東國際機場的直升機載人航線進行試飛工作。10日上午，該「空空聯運」計畫試飛成功，將原本1.5至2小時的地面車程縮短至30分鐘內。值得注意的是，18日此項飛行服務正式開通後，昆山城市航站樓將成為大陸全國首個開通跨省「空空聯運」計劃的城市航站樓。

據「昆山發布」微信公眾號消息，10日上午10時46分，在昆山城市航站樓東廣場，伴隨螺旋槳的轟鳴聲，一架輕型直升機騰空飛起，並依既定航線向上海浦東機場方向駛去，最高航速接近200公里／小時，直至11時17分順利抵達上海浦東星野基地，完成此次試飛任務。

昆山市政府新聞辦說明指，此次執飛的是美國貝爾公司生產的BELL505單發四座輕型直升機，最高航速231公里/小時，最大航程566公里。具體來看，上述服務尚處市場推廣階段，單程執飛價格按人民幣每位1600元、1800元的設定，乘客乘坐直升機，從昆山城市航站樓出發，大約20多分鐘抵達上海浦東起降點，隨後由浦東機場的地服專車轉送至民航航班，算上機場地面接駁時間，全程將控制在1小時以內。

科創版日報引述昆山城市航站樓相關負責人稱，「空空聯運」項目服務將深度拓展低空經濟覆蓋面，利用直升機公司專業資源，昆山開發區以昆山城市航站樓為起點，開通至上海迪士尼、舟山、黃山的低空旅遊服務，以及抵達上海市瑞金醫院、胸科醫院、肺科醫院等醫院的跨境航空應急醫療救護轉運服務。

報導再指，蘇州正大力發展低空經濟，此項目也正好反映相關發展，透過空中快速飛行及機場專屬通道，通行效率相較於地面通勤、機場普通通道提高4至5倍。

與此之前，由上海時的科技有限公司自主研發的「空中計程車」也公布從上海到蘇州的航線詳細狀況。從上海浦東新國際博覽中心到蘇州，單程100公里用時25分鐘以內，單人收費人民幣300元；蘇州工業園區已成功試驗無人機急救藥品配送場景，低空配送急救藥品平均配送時效提升60%。

而深圳寶安區已經開通大陸首條eVTOL（電動垂直起降飛行器）旅遊觀光商業化航線，航線往返距離超過80公里，單程航時15分鐘。

另，據「蘇州市低空經濟高品質發展實施方案（2024～2026年）」，蘇州計畫開通至周邊機場3到5條通用航空短途運輸航線；今年7月，蘇州空中快線高新廣場直航中心啟用，其位於蘇州高新廣場（獅山路28號），是蘇州高新區首個空中快線樞紐點，中心已開通蘇州至蘇南碩放國際機場的航線（約12分鐘），未來計畫開通至上海虹橋機場、浦東機場的直升機聯程接駁航線。

上海浦東機場 上海迪士尼 航線

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