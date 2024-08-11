陸防沈迷失效？ 調查：近8成未成年人借長輩個資登入

大陸未成年人遊戲實名認證政策實施至今已逾3年。近日，北京青少年法律援助與研究中心發布「縣域未成年人網路消費調查報告」，顯示超過77%未成年人會使用父母、祖父母、朋友等他人訊息登錄遊戲。有分析指出，這也顯示大陸對於未成年人而定的「防沈迷」網路遊戲相關政策在部分地區接近失效。

據經濟觀察報，縣域未成年人網路消費調查報告為北京青少年法律援助與研究中心實習生佟畢鋮於今年6至7月進行，為保數據真實性，他與未成年人面對面溝通，不允許老師、家長旁聽。

報告顯示，在研究的縣城（含農村）中，包括河北、貴州、江西、安徽、陝西、山東6省8縣的1108名未成年人中，每周五、六、日和法定節假日每天玩遊戲時長超過1小時的占比超80%。

報告續指，儘管政策要求未成年人實名認證，但56.6%的縣城未成年人會使用父母資訊認證遊戲，12.8%的則使用爺爺奶奶或外公外婆的信息，5.7%的求助於其他親朋，還有1.4%則使用淘寶代認證。

值得注意的是，調查中提到一名河北縣級中學16歲的高中生周肖，指出其學業成績排在年級中上游，「是老師眼中的好學生」。不過，她表示，每天都會玩「崩壞．星穹鐵道」、「明日方舟」和「原神」，這些遊戲首次登錄時都需填身份證號碼，未成年帳號將無法在規定時間外登錄。然而，為了不受系統時間限制，她坦言，會用父親的身分證，平均每天要上線玩8個多小時。

報告對此寫道，「這是她（周肖）從初中（台稱國中）起就使用的策略。」周肖家住農村，父親和奶奶都不識字，看不懂她在用手機做些什麼。不同於身邊同學愛刷短影片，周肖偏愛二次元遊戲里的角色和劇情，她認為「玩遊戲是難得的減壓方式，能忘掉很多事」。

另，調查還提到，儘管有的未成年人家長管得很嚴，但他們仍能找到時間玩遊戲。一位國中生在調查訪談中稱，白天基本不玩遊戲，「但會在晚上10點到凌晨3點之間，自己會背著家長偷偷玩」。還有一名小學生表示，奶奶規定他每天只能玩1小時，但他會趁奶奶忙碌時偷玩2至3小時的遊戲。

此外，香港星島日報指出，大陸遊戲公司巨頭網易和騰訊旗下遊戲今年來顯著加強對未成年人的實名認證管理，若系統判定身份證號碼登錄後有未成年人代用嫌疑，需要進一步刷臉識別。一名節假日玩遊戲超12小時的貴州中學生說，會在刷臉時告訴父母「有份學習問卷需要你們刷下臉」，因為父母通常對學校的要求無條件支持。

中國教育報引述中國政法大學法學院副教授苑甯甯稱，實名認證是未成年人遊戲「防沉迷」的首道關卡，若實名認證失效，後面的其他保護政策將沒有意義。在她看來，當前遊戲實名認證技術的精準度存在偏差，且很多家長未做好對自己身份證號碼的管理，是導致實名認證失效的主要原因。