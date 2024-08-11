廣西德天瀑布景區「魔毯」故障 遊客1死60傷

大陸廣西知名的德天瀑布風景區10日發生重大公安事故，一個名為「登高觀瀑魔毯」的人員輸送帶下午近2時故障，造成1人死亡、60人受傷。

紅星新聞報導，據網路影片顯示，德天瀑布景區的「魔毯」，其實是連貫山頂的兩條輸送帶，輸送管道兩旁有安全玻璃防護，並架設屋頂。遊客坐在輸送帶上，可直達山頂，免去爬山之苦。

廣西崇左市政府10日晚通報，8月10日下午1時56分，廣西德天瀑布景區登高觀瀑魔毯發生故障。經初步核實，截至晚上6時30分，事故造成1名遊客死亡，60名遊客受傷（其中，重傷1名，輕傷59名），受傷遊客已送往醫院治療。

另據新京報緊急呼叫報導，一名現場目擊者表示，事發時他在樓梯轉角處，聽到有很多人發出驚叫聲，設備不停往上轉，有人被卡住，有遊客胳膊上皮都掉了。

據介紹，該景區依山而建的「飛天魔毯」，兩段魔毯合計長度約356米。這是一個狹長的通道，類似於滑雪場的傳送帶，坡度較緩，每個人都需要坐在上面體驗，有兩段路程，一段是6分鐘，另一段是8分鐘，中間的中轉部分需要遊客自己走樓梯。

有遊客表示，「飛天魔毯」雖每個停留段會有工作人員提示遊客不要站立和躺下，但遊客坐著的身旁是沒有安全帶等防護措施的。

德天瀑布景區位於廣西壯族自治區崇左市，橫跨中國和越南兩國，是亞洲第一大跨國瀑布，世界第二大跨國瀑布。