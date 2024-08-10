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廣西德天瀑布景區「魔毯」故障 1死60傷

中央社／ 台北10日電

中國廣西知名的德天瀑布風景區今天發生重大公安事故，一個名為「登高觀瀑魔毯」的人員輸送帶下午近2時發生故障，造成1人死亡、60人受傷。

網路影片顯示，德天瀑布景區的「魔毯」，其實是連貫山頂的兩條輸送帶，輸送管道兩旁有安全玻璃防護，並架設屋頂。遊客坐在輸送帶上，可直達山頂，免去爬山之苦。

廣西崇左市政府今晚通報，8月10日下午1時56分，廣西德天瀑布景區登高觀瀑魔毯發生故障。經初步核實，截至晚上6時30分，事故造成1名遊客死亡，60名遊客受傷（其中，重傷1名，輕傷59名），受傷遊客已送往醫院治療。

通報說，事故發生後，廣西大新縣第一時間成立事故應急處置工作組，縣應急局、文旅、消防、醫護人員已到現場實施救治、展開事故原因調查和遊客安撫工作。目前，德天瀑布景區登高觀瀑魔毯已停止營運。

德天跨國瀑布景區隨後也發布閉園公告，將於11日暫時閉園，後續開放時間另行通知。

由於官方通報僅稱故障，未說明具體事故經過，消息傳出後，引發大陸網友議論紛紛；不少遊客表示，原本要進去景區被攔阻，看到許多救護車駛入，才知道躲過一劫。

德天瀑布景區位於廣西壯族自治區崇左市，橫跨中國和越南兩國，是亞洲第一大跨國瀑布，世界第二大跨國瀑布。

公安

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