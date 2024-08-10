脫口秀要怎麼講？ 大陸專家：引導觀眾正確價值觀

中國網絡視聽協會官網9日發布消息，由中國網絡視聽協會主辦的專家研討會在北京舉行，要避免評價體系缺陷及價值導向偏差。做好一檔脫口秀節目，不僅要遴選好選手，也要遴選好現場嘉賓評委和觀眾評委，要對觀眾進行正確價值觀的引導。

由中國網絡視聽協會主辦、騰訊視頻承辦的脫口秀節目專家研討會在北京舉行，研討會以脫口秀節目《脫口秀和Ta的朋友們》為例，從不同視角進行交流，推動脫口秀節目持續、健康發展等話題展開研討。

會議認為，要推動脫口秀節目高質量發展，一要堅持以人民為中心的創作導向，鼓勵創作者通過挖掘生活中的真實故事和感人瞬間；二要堅持「百花齊放、百家爭鳴」，表演者應自覺堅守藝術理想，不斷提高學養、涵養、修養。三要堅持向上、向善的基本格調，打好規範的「底色」；四要避免評價體系缺陷及價值導向偏差。不僅要遴選好選手，也要遴選好現場嘉賓評委和觀眾評委，要對觀眾進行正確價值觀的引導。

大陸廣電總局閱評組副組長陳真從安全合規角度，分析脫口秀類節目創作需把握的原則。他認為，脫口秀節目走向健康發展之路，守好社會主義核心價值觀的底線是首位。

中國文聯電視藝術中心主任趙彤從文藝理論視角，探討了脫口秀的藝術表現形式。他指出，脫口秀是草根敘事、基層敘事的一部分，節目肯定是會有刺的，但核心在於要掌握好其中分寸。

騰訊在線視頻七盎司工作室負責人、《脫口秀和Ta的朋友們》項目監製白洪羽介紹了脫口秀節目的創作情況，分享平台的創新經驗和做法。他表示，從平台自身出發，做喜劇綜藝的目的就是希望能讓觀眾在日常生活中釋放壓力，感受更多的快樂。正如節目口號「生活的煩惱，用脫口秀說說」，這也是作為綜藝從業者想要帶給觀眾的。

據澎湃新聞報導，公開資料顯示，主辦此次研討會的中國網絡視聽節目服務協會成立於2011年，是大陸網絡視聽領域唯一的國家級行業組織（一級協會），為大陸網路領域規模最大的行業協會之一。協會現有會員單位700余家，包括廣電播出機構、主流新媒體機構、網路企業、視聽節目服務機構和影視節目製作公司等，涵蓋網絡視聽行業全產業鏈。