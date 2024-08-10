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大陸大飛機進入新階段 中國國際航空C919首飛...客艙布局曝光
據中國航空工業集團有限公司官方微博「航空工業」消息，中國國際航空（中國國航）首架C919客機9日進行首次試飛，該機臨時註冊號為B-002M，計劃於8月底交付國航。
此前，中國國航官方網站公布C919客機客艙布局，採用158座的兩艙布局，包括8個商務艙座椅和150個經濟艙座椅。這是C919客機已知的最寬鬆客艙布局。
中國商飛董事長賀東風在2024中國聯通合作夥伴大會上演講時表示，大陸大飛機進入新階段，今年下半年將向國航、南航等客戶交付C919，也正全力推進產能提升工作。
據中國國航官網消息，中國國航4月28日發布「中國國際航空股份有限公司關於購買飛機」的公告，經公司第六屆董事會第29次會議批准，與中國商用飛機有限責任公司於2024年4月26日簽訂協議，向商飛公司購買100架C919飛機，上述100架飛機計劃於2024年至2031年分批交付至公司。
C919是中國大陸首款按照國際通行適航標準自行研製、具有完全自主知識產權的的噴氣式中程幹線客機。2023年5月，C919完成首次商業飛行，首發用戶為中國東方航空。2024年5月，C919商運一週年，累計安全運行超6000小時，東航第六架C919客機正式入列。今年6月，東航使用C919大飛機執飛「香港－上海」商業包機航班，為C919首次境外商業飛行。
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