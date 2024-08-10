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大陸7月感染人數漸上升 專家：COVID-19呈階段性波動

中央社／ 台北10日電
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。圖／中通社
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。圖／中通社

巴黎奧運會期間，已有多名運動員感染COVID-19。中國傳染病專家張文宏說，從全球範圍來看，其感染波動呈現以半年為一週期的交替，並逐漸成為中國階段性流行的呼吸道疾病。

第一財經報導，世界衛生組織日前警告稱，巴黎奧運會期間，已有至少40名運動員感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和其他呼吸道疾病病原體，國際社會應關注夏季COVID-19感染異常增多情況，建議為最高危人群接種新冠疫苗。

根據中國疾控中心發布的7月染疫情況，夏季流感等病毒感染占比下降，COVID-19感染人數有上升，占比升高。中國7月的主要流行株均為Omicron變異株，中國主要以JN.1系列變異株和XDV系列變異株為主。

數據顯示，中國本輪7月疫情上升階段新增重症病例為203例，在重症人數較今年2月及3月未見明顯上升。

中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏說，不只是中國，全球COVID-19感染都進入類似的波動性區間，基本以5至6個月為一週期交替，而流行的主要原因為毒株的變異和階段性免疫屏障衰減的交叉混合導致。

他進一步表示，根據目前對2023年5月、8月和2024年2月起的3次波動流行監測結果，COVID-19已與流行性感冒等呼吸道傳染性疾病類似，逐漸成為中國階段性流行的呼吸道疾病，但其疾病的嚴重程度已維持較為穩定的狀態。

他說，中國此輪COVID-19雖然處於上升階段，但整體趨勢顯示，感染整體就診人數相較於去年秋冬季高峰存在一定程度的降低，不會對當前的醫療資源和人群造成嚴重的疾病負擔。

COVID-19 Omicron變異株 巴黎奧運 疫情

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