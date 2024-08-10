破產4年涉逾8千投資人 四川信託簽「重整投資協議」

四川信託破產4年後，近日宣布已簽訂重整投資協議。此案涉及約8300名投資人，今年2月仍有部分投資者上街抗議，表示不願接受投資受損的破產重組計畫，當時採訪的外媒還遭警察扣押。

四川信託官網9日發布了風險處置進展公告，四川信託管理人已按計畫與重整投資人簽訂了「重整投資協議」，下一步，四川信託將配合法院和管理人持續推進破產重整工作有序開展。

證券日報報導，今年4月，法院正式裁定受理四川信託破產重整申請，並指定四川信託清算組擔任管理人。6月4日，春曉公司代表全體已簽約自然人投資者向四川信託管理人完成債權申報。6月11日，四川信託管理人公開招募和遴選重整投資人，其中明確要求意向重整投資人出資規模不少於人民幣50億元（約新台幣226億元）現金。

四川信託管理人表示，招募重整投資人的目的在於引入實力雄厚的重組方，重構四川信託的股權架構；由重整投資人提供資金，全面化解債務風險，優化債務人資產結構，最終全面恢復四川信託的正常運營。

財新網報導指出，四川信託並未公布重整投資人是誰，但有投資者分析，四川省國企蜀道投資集團有限責任公司可能會是重整投資人之一，接下來還需要債權人會議表決通過重整投資人提交的重整計畫草案，並由法院裁定批准。

四川信託成立於2011年11月，旗下有產品在2020年5月到期未能兌付，爆發危機。報導說，其違約信託產品的底層資產主要投向南京豐盛集團、南京三胞集團等，以及大股東相關的多家企業都已出現財務問題。

2023年12月，四川省國資專門設立四川天府春曉企業管理有限公司「接盤」四川信託，從認購四川信託發行信託產品的自然人手中受讓信託受益權，實現對這些自然人投資本金的部分兌付。

備受市場關注的是，四川信託的風險項目牽涉自然人投資者約8300名，涉及本金約人民幣252億元，其中小額投資者占比超一半，處置起來較為棘手。

今年2月，荷蘭媒體記者在成都採訪向四川信託抗議的群眾示威活動時，遭警方推倒、搶走背包並扣押。美聯社3月報導，四川信託違約事件中，投資者中約有300名拒絕接受破產重組計畫，有些人在「兩會」期間試圖前往北京表達不滿，但被警方阻止。