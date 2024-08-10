結婚登記數創新低 陸民政局七夕情人節「為愛加班」

每年七夕情人節在大陸都是結婚登記的高峰期，然而今年七夕情人節時逢週六，多地婚姻登記機關通知將在今天加班辦理結婚登記。

據央視報導，大陸民政部社會事務司5日在答覆網友關於「七夕節假日婚姻登記」的問題時表示，部分群眾有在法定節假日等重要時間節點辦理結婚登記的需求，各地民政部門鼓勵婚姻登記機關滿足群眾需求、開展相關業務，但未做具體的強制性規定和要求。建議具體諮詢當地婚姻登記機關。目前，已有多地公開通知將在七夕節為各位新人加班辦理結婚登記。

像是山東省民政廳通知，響應「為愛加班不打烊」，提供七夕節延時服務，提前做好七夕當天值班安排，並提前發佈預約號，滿足民眾的結婚登記需求。天津市民政局也發布公告，七夕節當天上午，天津全市各級婚姻登記機關統一加班半天。

淄博市馬踏湖濕地公園及牛郎織女景區、泰安市泰山區紅門景區、日照市莒縣莒國古城、菏澤市東明黃河國家濕地公園等景區的特色婚姻登記服務場所，也持續提供節日服務。

海外也有專場結婚登記，中國駐葡萄牙大使館通知稱，於8月10日舉辦「緣定七夕 愛滿使館」專場結婚登記活動。有結婚登記需求、男女雙方均持有效中國護照及葡萄牙居留卡的旅葡僑胞新人可預約相關服務。

然而，澎湃新聞的報導指出，步入婚姻的中國人可能越來越少了。大陸民政部近日發佈《2024年2季度民政統計數據》顯示，今年上半年，大陸全國結婚登記343萬對，結婚登記數僅為 2014年同期 694 萬對的一半左右，創下近十年新低。人口學者何亞福推算，預計2024年全年結婚登記對數約為 660 萬對，將是自 1980 年以來的最低值。

導致這種現象的一部分原因是，適婚年齡人群在逐漸減少。加上年輕人的婚姻觀念的確在逐漸改變，「不婚不育保平安、單身擺爛」等種種調侃層出不窮。

不過中國人民大學人口與發展研究中心教授翟振武研究發現，儘管中國20歲到29歲未婚人群的比例在逐年增高，但在 35 歲之後的未婚人口比例卻一直保持在較低的水平。這說明儘管越來越多的人不會在 20-29 歲時結婚，但基本上都會選擇在 35 歲之前結婚。