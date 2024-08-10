年僅21歲…「最帥少林武僧」秋風因車禍去世 曾因個人魅力爆紅

被譽為「最帥少林武僧」的秋風因車禍去世，年僅21歲。

綜合陸媒報導，據知情人士從少林寺僧人處得知，8月7日淩晨0時53分許，秋風所乘網約車輛，於浙江諸永高速溫州方向，不幸發生追尾事故。8月8日晚10時23分，秋風因搶救無效不幸離世，完成「人間武僧」使命。

據了解，當時秋風所乘坐的網約車上只有司機和秋風兩人，車輛追尾貨車，網約車司機當場死亡。目前秋風的遺體正在送往老家途中。

事故發生後，少林寺及社會各界紛紛表達了對秋風的哀悼之情。少林寺內部人士及多位知情人士證實了這一不幸消息，並表示秋風的離世對少林寺及少林文化的傳承都是巨大的損失。目前，事故的具體原因正在調查中。

據了解，秋風，法名延珩，少林寺第三十四代武僧，以其深厚的武術功底和獨特的個人魅力在社交媒體上迅速走紅。2024年，還參演電視劇《赴山海》，在劇中飾演秋風。

對於自己的走紅，秋風曾打趣到，「我不紅，我是黃皮膚，還帶點黑。」，「我只是少林寺的一名普通武僧，之所以受到關注，是因為少林功夫本身具有獨特的魅力和吸引力。」

據介紹，廣義的少林武術並不是僅僅指拳腳動作。功夫是修行，是參禪。練「功夫」的真正目的，是為徹底改變一個人的品行素質；少林僧人的練武，正是一種修行。

九年前，秋風揣著對武術的熱愛和對少林文化的嚮往來到少林寺，開始艱苦的習武之路，每日清晨的晨練、傍晚的夜修，都成為了他生活中不可或缺的一部分。經過長年累月的不懈努力，秋風不僅練就了一身高超的武藝，更在少林寺的薰陶下，形成了獨特的個人氣質和武術風格。

秋風說，「在少林寺的這幾年，我真切地理解了少林功夫不同於少林武術。」，少林功夫追求的是一種精神的自拔和自我的超越，「顏值幾乎沒有太大差別，只是在大眾心裡有少林的一席之地。」

秋風被譽為最帥少林武僧。（網上圖片） 秋風曾說，「顏值幾乎沒有太大差別，只是在大眾心裡有少林的一席之地。」（微博）

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文章授權轉載自《香港01》