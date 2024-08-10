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海南一家4姐弟不幸溺亡「最小僅6歲」 父稱想不明白：孩子平時不玩水

香港01／ 撰文：陳進安
海南屯昌縣坡心鎮日前發生兒童走失事件，4名小孩的拖鞋於河邊被發現。情境示意圖。圖／Ingimage
海南屯昌縣坡心鎮日前發生兒童走失事件，4名小孩的拖鞋於河邊被發現。情境示意圖。圖／Ingimage

海南屯昌縣坡心鎮日前發生兒童走失事件，4名小孩的拖鞋於河邊被發現。周四（8日）晚，孩子父親王先生透露，失蹤者為4姐弟，已經不幸溺亡，當中最大的10歲，最小的年僅6歲。

王先生表示，周二（6日）下午2時多，4個孩子往馬朗村方向去玩耍，但入夜後仍沒見到人。到了近晚上9時，他決定報警，相關部門立刻開始尋找。翌日淩晨，眾人在村子東邊河流石灘處發現4對拖鞋，經確認就是孩子們的鞋子。後來，他們的遺體陸續被找到。

王先生介紹，4個孩子為3女1男，當中最大的10歲，最小的年僅6歲，他家只有大兒子去姑姑家玩而幸免於難。王又指，他們一家生活比較困難，孩子們平時也不玩水，他到現在仍想不通孩子們是怎麽溺亡的。

官方通報。（屯昌縣委宣傳部）
官方通報。（屯昌縣委宣傳部）

周五（9日），海南省屯昌縣委宣傳部發布情況通報，稱接報後，屯昌縣委縣政府立即組織公安、消防、應急等部門以及鎮村幹部群眾進行搜尋，重點對道路、魚塘、河流、溝渠等方向開展排查。周三（7日）淩晨1時50分許，在新吳溪高朗舊橋遺址的石灘處發現四雙兒童拖鞋，經報警人到場辨認，確認均為走失的4名兒童所穿鞋履。

經全力搜救，至周三8時23分，4名落水兒童均已找到，但均不幸溺亡。為妥善處理善後事宜，屯昌縣委縣政府已成立善後處置組有序開展相關善後工作。目前，事件的具體原因仍在進一步調查中。

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文章授權轉載自《香港01》

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