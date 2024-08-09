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陽明海運貨櫃輪在寧波舟山港發生爆炸 暫無人員傷亡

中央社／ 台北9日電
陽明海運「動明輪」，傳出下午1點多在寧波舟山港區集裝箱碼頭發生爆炸事故。圖／擷自X平台影片
陽明海運「動明輪」，傳出下午1點多在寧波舟山港區集裝箱碼頭發生爆炸事故。圖／擷自X平台影片

一艘停泊在中國寧波舟山港碼頭貨櫃輪，下午1時50分左右發生大爆炸，冒起巨大蘑菇雲。據官方通報，發生爆炸的是陽明海運「動明輪」，是船上一個裝載危險品的貨櫃爆炸，目前無人員傷亡。

央視新聞報導，一艘停靠在浙江寧波舟山港北侖港區貨櫃碼頭的貨櫃船發生事故，初步判斷為船上的貨櫃發生爆炸，暫無人員傷亡報告。

寧波市海上搜救中心辦公室隨後通報，9日下午1時50分左右，靠泊北二集司2泊位的貨櫃船「動明輪」上裝載的過境危險品貨櫃發生燃爆。

通報說，當前，寧波市海上搜救中心已啟動應急預案，指派海巡艇趕赴現場實施警戒，並協調港口消防部門指派3艘消防拖輪和岸基消防力量展開應急處置。經初步核實，「目前碼頭工人和船員均安全，無人員傷亡。」

網路影片顯示，這起爆炸威力驚人，冒起熊熊火光與巨大蘑菇雲。據陸媒報導，距離爆炸約1公里的一家企業工作人員說，爆炸發生時遭受到衝擊波的影響，窗戶玻璃有受損情況，單位餐廳的頂部有些塌陷。

爆炸 碼頭 貨櫃

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