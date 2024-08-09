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浙江寧波港貨櫃船驚傳爆炸 陸媒：為陽明海運遠洋船隻

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
寧波港貨櫃船爆炸引起廣泛關注，多間陸媒指出，這是陽明海運的船隻。（圖／取自央視新聞）
寧波港貨櫃船爆炸引起廣泛關注，多間陸媒指出，這是陽明海運的船隻。（圖／取自央視新聞）

大陸浙江寧波通報一則貨櫃船爆炸事故，不少大陸媒體報導指出，該船是YML（陽明海運）的遠洋船隻，因掛靠寧波三期碼頭轉運過程中貨物未插電引發爆炸。官方通報則顯示目前碼頭工人和船員均安全，無人員傷亡。

據寧波海事微信公眾號9日下午消息，寧波市海上搜救中心辦公室通報，8月9日13時50分左右，靠泊北二集司2#泊位的集裝箱船「動明輪」上裝載的過境危險品集裝箱發生燃爆。

官方指出，當前寧波市海上搜救中心已啟動應急預案，指派海巡艇趕赴現場實施警戒，並協調港口消防部門指派「甬港消拖3」等3艘消防拖輪和岸基消防力量開展應急處置。經初步核實，目前碼頭工人和船員均安全，無人員傷亡。

時代周報報導，爆炸的這艘貨船為台灣陽明海運集團的貨船。船舶跟蹤網站顯示，這艘貨船的國籍為西非國家賴比瑞亞。

一位海運人士指出，該船是YML（陽明海運）的遠洋船隻。「該貨物為HMM船公司接載的5.2類過氧化劑的冷危貨物，與YML船公司共艙，由上海開往中東時，因掛靠寧波三期碼頭轉運過程中貨物未插電引發爆炸」。這位人士還說，貨櫃是恆溫裝載，但由於近期寧波氣溫較高，是否存在操作失當導致溫度上升還有待調查。

報導另外指出，陽明海運內部的一份最初事故簡報顯示，最初發現船頭甲板有貨櫃冒出濃煙，當班人員立即通知大副及碼頭，此後消防隊要求所有人員撤離至碼頭安全位置。

目前寧波港貨櫃船爆炸事件已經衝進微博熱搜。財聯社則援引寧波港消息指出，事故為陽明海運「動明輪」，事故原因為該輪上一過境危險品箱（五類危險品）著火。

爆炸 碼頭

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