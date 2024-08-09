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7月災害損失慘重 陸官方統計：死亡失蹤人數超過上半年

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
凱米颱風在大陸造成不少災害，死亡失蹤就達94人。圖為為了因應凱米環流，黑龍江省牡丹江市部分地區出現內澇，當地政府預防性轉移九千餘人。（新華社）
凱米颱風在大陸造成不少災害，死亡失蹤就達94人。圖為為了因應凱米環流，黑龍江省牡丹江市部分地區出現內澇，當地政府預防性轉移九千餘人。（新華社）

大陸7月面臨不少洪災等各類自然災害，官方統計顯示，7月因災死亡失蹤328人，緊急轉移安置110.3萬人次，數據都已經超過上半年加總，單是7月災害經濟損失就達進3,500億元台幣的規模，這也遠遠高於去年7月的災損。

大陸國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部在8日晚間發布2024年7月「全國自然災害情況」，當中提到7月各種自然災害共造成全大陸2,639.8萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤328人，緊急轉移安置110.3萬人次；倒塌房屋1.2萬間，損壞房屋15.7萬間；農作物受災面積2,420.6千公頃；直接經濟損失人民幣768.5億元（約合台幣3,470億元）。

官方表示，7月全大陸有158個國家級氣象站日降水量達極端事件監測標準，其中河南社旗、山東平邑、湖南衡山等33站突破歷史極值；此外編號洪水多、江河退水慢。27省（自治區、直轄市）累計706條河流發生超警以上洪水，其中159條河流超保、21條河流發生有實測數據以來最大洪水；而部分堤防水庫發生險情，如7月5日湖南岳陽華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防決堤，另外湖南湘江支流涓水、吉林輝發河支流也出現堤防決口險情；湖南、重慶等地部分中小水庫發生滲漏險情。

就單一災害而言，凱米颱風共造成浙江、福建、江西、廣東4省147.4萬人受災，緊急轉移安置21.6萬人次，直接經濟損失人民幣57.9億元。隨後，凱米殘餘環流深入內陸，引發的洪澇和地質災害造成湖南郴州、衡陽、湘潭等地121.6萬人不同程度受災，因災死亡失蹤94人，緊急轉移安置9.6萬人，直接經濟損失人民幣86.1億元。

另外，7月中下旬，陝西寶雞、商洛等地暴雨引發山洪、泥石流等災害，造成95人死亡失蹤。7月20日，四川雅安漢源縣因暴雨突發山洪泥石流，造成41人死亡失蹤。

整體而言，7月自然災害以暴雨洪澇、颱風和地質災害為主，風雹、地震、森林火災等也有不同程度發生。

根據先前官方公布的數據，上半年大陸各種自然災害共造成3,238.1萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤322人，緊急轉移安置85.6萬人次；倒塌房屋2.3萬間，損壞房屋27.9萬間；農作物受災面積3172.1千公頃；直接經濟損失931.6億元（約合台幣4,208億元）。

數據也顯示，在緊急安置人口、死亡失蹤人口部分，7月一個月就超越整個上半年。

若與去年同期相比，今年7月大陸災損也遠遠增加不少。2023年7月大陸各種自然災害共造成1,601.8萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤147人，緊急轉移安置70.3萬人次；倒塌房屋4,300間，嚴重損壞8,400間，一般損壞4萬間；農作物受災面積3134千公頃；直接經濟損失411.8億元（約合台幣1,860億元）。

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