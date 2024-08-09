北京智庫倡粵港澳大灣區一體化 文章下架

中國社會科學院主管的一個網站日前刊登文章，建議粵港澳大灣區一體化，並設立「中央灣區委」集中統一領導，但有關文章現已找不到。

中國社會科學網7月31日刊登題為「加大制度型開放創新、打造粵港澳大灣區2.0正當其時」的文章，提出以上建議。但明報今天報導，相關文章已經下架，原因未明。

記者今早在中國社會科學網搜尋相關文章，也未能找到。

根據資料，中國社會科學網由中國社會科學院主管、中國社會科學雜誌社承辦，是中國國家重點理論網站。

明報日前轉述，文章指粵港澳大灣區升級為「國家離岸經濟中心」的條件已經成熟；大灣區「離岸化」後，大陸各省市可在灣區建立「事業飛地」，直接融入國際市場。

文章提出4點融合建議，包括政治一體化，建議設立中央粵港澳大灣區委員會（中央灣區委），將大灣區建設事權納入中央管理，加強中共中央對大灣區工作的集中統一領導，以及統一採用「灣區離岸人民幣」。

相關報導在香港頗受關注，不少港人在手機社交平台上熱議有關建議，並質疑這些建議是把香港「大陸化」，沒有「一國兩制」。