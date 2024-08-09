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東森盃少棒賽 兩岸樂交流

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
台東紅葉小學棒球隊穿布農族傳統服飾演出，獲熱烈掌聲。（博德運動平台）
台東紅葉小學棒球隊穿布農族傳統服飾演出，獲熱烈掌聲。（博德運動平台）

第一屆「東森盃2024年海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽」，7日在福建連城海峽兩岸棒球交流基地圓滿落幕，經連日激烈角逐，由花蓮光復國小贏得冠軍，亞軍為連城縣實驗小學，季軍則台中萬豐小學獲得。

以「青春之棒．築夢未來」為主題的「東森盃海峽兩岸（連城）少年棒球邀請賽（U12）」，6日在福建省連城縣海峽兩岸棒球文化交流中心棒球場開幕，大陸國台辦主任宋濤、福建副省長王金福、東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟、台東縣長饒慶鈴擔任開球嘉賓，兩岸8校小選手透過混合分組進行比賽。

小選手們連日進行賽事，個個在場上大顯身手，雙方小選手們在默契的配合中體現出團結與努力，在激烈的對抗中彰顯著闖勁和拚勁。

本次選手交流最後的壓軸「選手之夜」，各隊都展現特色舞蹈，台東紅葉國小穿上布農族服裝演唱傳統歌曲瞬速拉近彼此的距離，對於小選手們來說，此次活動不單只是棒球競賽，更是雙方對棒球運動熱情的展現。大會還安排抽獎活動，一等獎是高級藍芽耳機10副，讓現場氣氛達到最高潮，結束這場賓主盡歡的交流活動。

小學 福建

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