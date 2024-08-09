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上海公車、出租車 2027全面新能源化
上海市發改委等部門8日印發「上海市交通領域大規模設施設備更新專項工作方案（2024-2027年）」。其中提到，計劃到2027年底前，上海市公交車、出租汽車全面實現新能源化，年均更新車輛超過總量的9%，累計更新公交車6200輛、出租汽車1.1萬輛。
據財聯社報導，方案要求，基本淘汰機場港口內使用的國Ⅱ排放標準及以下的非道路移動設備和國Ⅳ排放標準及以下的非道路移動車輛，累計更新或新增非道1600台；全面淘汰國Ⅲ排放標準柴油營運貨車，基本淘汰國Ⅳ排放標準柴油營運貨車，累計更新或新增貨車5萬輛；累計更新或新增飛機200架左右、船舶120艘以上；累計實施交通基礎設施養護整治工程80項左右。
在航空領域，鼓勵航空公司引入新一代節能、環保的飛機，降低航空活動碳排放，提升航空運輸的能效比。
教育領域也將進行大規模更新。上海市教育委員會印發「上海市教育領域推動大規模設備更新專項行動計劃」，推動大學重點學科、特色領域教學設備配置，加快置換先進教學設備。
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