台生訪廣州 讚新舊融合

廣州是一座擁有千年歷史的商都，作為粵港澳大灣區的城市，在發展現代化的同時，歷史與人文並進；日前，台灣學生來到廣州，從日到夜走訪了當地的老巷街區、人文景點、歷史古蹟等，感受廣州的新舊融合與豐富文化底蘊，來自台灣的學生張雨歆表示，「廣州是一個讓人不會感到無聊的城市，無論是白天還是夜晚都能提供豐富的體驗。」

這次旅程，學生們以永慶坊為起點，感受老城區被賦予的創新與活力。台灣學生楊明翰是第一次來到廣州，「我對廣州的第一印象是有很多美食，這次實地探訪後，這裡現代化的建設與便捷的交通讓人印象深刻。」

楊明翰表示，「廣州是一個歷史與現代交融的城市，我參觀了永慶坊和珠江，感受到廣州在快速發展的同時，對歷史文化和人文氣息的保護，在永慶坊的古色古香與珠江的現代化夜景形成了強烈的對比，這種新舊交融的城市風貌給我留下了深刻的印象。」

此外，活動也來到了廣州文化館、黃埔軍校等，讓學生了解廣州深厚的人文色彩，走訪經典歷史古蹟。台灣學生張雨歆表示，這次參觀行程非常豐富，特別是廣州文化館給她留下了深刻印象。「文化館整體規劃很完整、清晰，而且可以俯瞰整個園區，甚至也看得到廣州塔。」

在參觀黃埔軍校時，張雨歆感受到了新老融合的特色，黃埔軍校建立滿百年，擁有悠久的歷史，周邊也是一個充滿生活氣息的商業街區。她認為，這裡的歷史氛圍和周邊商業區的現代活力讓她印象深刻，這種歷史與現代的交融使得廣州的每一處都充滿了探索樂趣。

「廣州是一個讓人不會感到無聊的城市。」張雨歆表示，從白天到黑夜都有豐富的體驗，舉例來說，白天可以漫步於各大博物館和歷史景點，晚上則可以享受珠江夜遊和各類美食。這次旅程，學生們走訪感受到廣州獨特的魅力，不僅見到了城市繁華，也體驗了深厚的文化底蘊。