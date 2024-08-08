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陸官媒狠批「摜蛋」！地方官媒異議回擊針鋒相對 陸網霧煞煞：咋回事

中央社／ 台北8日電
中國政商界風行的「摜蛋」撲克牌遊戲，近來被官媒北京青年報連續3天批判，但多家地方官媒今天接連發表針鋒相對的文章。（中新社）
中國政商界風行的「摜蛋」撲克牌遊戲，近來被官媒北京青年報連續3天批判，但多家地方官媒今天接連發表針鋒相對的文章。（中新社）

中國政商界風行的「摜蛋」撲克牌遊戲，近來被官媒北京青年報連續3天批判，但多家地方官媒今天接連發表針鋒相對的文章。其中帶頭的新華日報直指，摜蛋只是「不同人選擇的不同休閒方式」而已，不需要誰來判定對錯，引起議論。

北京青年報原是共青團北京市委員會的機關報，2021年劃歸北京日報集團，因此成為中共北京市委旗下的機關報之一；新華日報則是中共江蘇省委的機關報，是新華報業傳媒集團的一員。兩者均屬地方官媒。

新華日報旗下的微信公眾號「江東觀潮」，今天中午發表題為「摜蛋的『打』與『被打』」的長篇文章，矛頭直指北京青年報的3篇評論，成為多個地方官媒對「摜蛋」提出不同意見的先鋒。

文章直指，最近有媒體發表「宏論」，從「警惕摜蛋沉迷助長消頹之氣」、「全民摜蛋的躺平之風該管管了」、「亟須破除摜蛋編結的圈子文化」等角度，對摜蛋風潮進行「全面、深刻而猛烈」的批評。而文章指涉的這3篇「宏論」，正是北京青年報3篇評論的標題。

這篇文章除詳細整理出中國輿論對「摜蛋」的正反兩面意見外，並批評有的網友「只講立場，不講對錯，只講態度，不講道理，只講判斷，不講事實」，把觀點討論變成道德審判；有的網友「動輒上綱上線，亂扣帽子，亂打棍子，動輒義正詞嚴，口誅筆伐」；有的網友則「高高在上，不體味民間冷暖，不知道人間煙火，缺乏包容之心，共情之意，滿臉肅殺之氣」。

文章強調，無論「摜蛋」還是最近流行的「曬背」或其他，只是「不同人選擇的不同休閒方式」而已。只要不是原則性的、關乎底線的，「不需要誰來判定對與錯」。動輒口誅筆伐、上綱上線的思維和文風慣性，已經和今天的發展環境、社會心態不再相容。

繼新華日報後，四川省成都市媒體紅星新聞以「反對摜蛋，不能僅僅『反對摜蛋』」為題發表文章指出，摜蛋本質上是撲克。必須認清的是，摜蛋游戲只是「表」，不正之風才是「裡」。真正值得警惕的是隱藏在組局之下的吃吃喝喝、來來往往。真正要反對的是附著在遊戲之上的圈子之風、享樂之風。

湖南媒體紅網也以「反對摜蛋？別扯蛋了！」為題反問，摜蛋何罪之有？每個人都有選擇自己生活方式的權利，「用得著別人操心，輪得到別人指責嗎」？「媒體」有什麼理由橫加指責，並冠以種種罪名？「如果有人心術不正，任何一種娛樂方式，撲克牌、麻將、猜拳、比腕力都可被用來賭博或搞腐敗，是不是都要禁止呢？」

山東媒體新黃河則以「批評摜蛋不能成為脫離實際的道德狂歡」為題，強調任何一項成癮的流行現象，背後都有賴以為生的社會土壤。像一些企業主將摜蛋視為「高端局的入場券」，他們為什麼放棄對正常市場秩序的信任？年輕人為何躲進牌桌，背後是否有對未來預期減弱的心態？而背後的主角，從來不是摜蛋。

北京青年報5日起連續3天發表評論文章，以新華日報所指的「警惕摜蛋沉迷助長消頹之氣」、「全民摜蛋的躺平之風該管管了」、「亟須破除摜蛋編結的圈子文化」為題強烈批判摜蛋，引發中國輿論關注。

星島網報導，北京青年報身為中共北京市委機關報，對一項新興紙牌遊戲發出如此嚴厲的措辭，「肯定不是無的放矢」。而近期中國黨政機關已在內部下達「禁蛋令」；中國網路更流傳一張「黨員領導幹部個人自查事項報告表」，要求官員必須向組織如實匯報是否存在通過打牌、打麻將、「摜蛋」等方式搞團團夥夥等。

在這種情況下，不少中國網友對新華日報等地方官媒，今天突然一齊對北京青年報的3篇評論發難頗感好奇，紛紛詢問「咋回事」、「要造反了嗎」，或是認為「水有點深」、「有貓膩（不可告人之處）」；也有網友認為，「不同意見很好呀，平常多這樣就更好了」。

北京 躺平 青年

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