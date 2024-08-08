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受便秘困擾逾20年…陸女腹部差點被撐爆 手術竟取出一公尺長「巨蟒」
浙江一名女子受便秘困擾20多年，常常一周只能大便一次，日前腹痛難耐的她到當地醫院檢查，醫生竟從她的腹中取出一米長的「巨蟒」。
據《杭州日報》報導，今年29歲的王女士，近20多年來幾乎每天都被慢性便秘折磨，經常一周才排一次便，用盡各種方法，便秘及腹痛症狀都愈來愈嚴重。
生了小朋友之後，王女士的腹部愈來愈大，更突發嚴重的腹痛，無奈之下到醫院檢查並被確診為成人巨結腸，而劇烈的腹痛很有可能是腸梗阻導致結腸壞死所致。
醫生緊急為王女士安排手術，手術中，她的結腸如一條「巨蟒」一般，填滿整個腹腔，要兩隻手才能握住。由於已經發生了腸壞死，最終只能切除1米左右的腸道。
醫生表示，和王女士類似的情況並不少見，巨結腸最典型的表現就是腹脹、頑固性便秘及大腸擴張等。多數情況下，便秘通過適當的飲食調整或簡單保守治療可得到緩解，如果遇到反復不治的頑固性便秘，要盡早去專業醫院做檢查。
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陸女便秘10年 「排便大噴血」終去醫院 檢查驚悉病因竟不在腸胃
文章授權轉載自《香港01》
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