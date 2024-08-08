逾80天「天天有節」！香港機場辦藝術節 候機接送均可免費觀展

未來約80天期間，香港機場天天有節，旅客可在候機時刻，免費參觀四個特色藝術展，包括香港傳統手工藝，港式奶茶沖調。

香港機場管理局舉辦的「香港國際機場文化藝術節」，由8月8日起開辦至10月底，節內主要節目，是香港本地藝術機構及藝術家合作，舉辦四個特色藝術展覽，展出香港本地藝術家作品。

今次展覽中的「香港工藝街」，主要展示香港本地傳統手工技藝，如花牌紮作、中式點心與竹蒸籠製作、手雕麻雀及港式招牌字體等，其中大部分獲列入香港非物質文化遺產，展品亦揉合中國傳統與多媒體數碼科技的工筆畫作品，以及以香港島嶼和城市面貌為主題的畫作。

香港人稱打麻將為打麻雀，那是過往香港人生活中的重要部份，上世紀四五十年代，社交應酬以打麻雀為主。從事手雕麻雀半世紀的師傅張順景說，手雕麻雀式微很可惜，希望在自然淘汰前有更多人認識這種手藝。花牌是另一香港特色，大型花牌如中式牌樓，多在喜慶與節日之際搭起；小型花牌則在帛事中使用。香港花牌設計師蔡榮基說，今次與不同匠人合作，希望讓全球知道香港特色。

香港機場文化藝術節的展覽，分別設在接機大堂、一號客運大樓離港層展出，除介紹香港本地傳統手工技藝，還有展示港式奶茶沖調、中式點心與竹蒸籠製作等，當中大部分已獲列為香港非物質文化遺產。另外還可欣賞水彩畫作及動畫影片，以屋邨角落、自然風光、地質面貌等為主題，從不同角度展現香港風貌。在接機大堂至地面運輸中心緩坡道，參觀者可在展區中體驗互動藝術裝置，即場製作動畫。

香港機管局署理行政總裁張李佳蕙說，機場是向全球旅客展示香港多元文化的理想平台，香港機場乘客和航班數目，在過去數月高峰期已回復至疫情前約八成，相信年底高峰期客運量將恢復到疫前水平。隨著客運量持續復蘇，相信有關活動可讓更多旅客體驗香港文化藝術。

此前香港旅遊發展局也說，今年上半年訪港過夜會展旅客回復至2018年同期水平約八成，屬復甦最快的旅客群。但香港展覽業服務聯盟總幹事朱俊丞認為，以大型貿易展覽而言，海外參展商佔超過一半，今年海外參展商增幅減慢，未必能恢復至新冠疫情前的八成，相信受經濟環境影響。